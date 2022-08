Viele unbekannte Stimmen

Bücher und Autoren

20 Romane sind für den Deutschen Buchpreis 2022 nominiert, ausgewählt aus 233 Einreichungen. Damit hatte die Jury in diesem Jahr so viele Titel zur Auswahl wie noch nie zuvor. Viele der fiktionalen Erzählungen legten in diesem Jahr laut Jury-Sprecherin Miriam Zeh einen Fokus auf Herkunft und Identität, eine Entwicklung, auf die zuletzt auch die buchreport-Auswertungen zu deutschsprachigen Debütromanen in den vergangenen Jahren hingewiesen hatten.

Ausgewählt habe man „epische Erzählungen, poetische Sprachschöpfungs- kaskaden sowie formale Experimente, die klassische und realistische Formen des Romans aufbrechen“, kommentiert Zeh die Kriterien für die Longlist, auf die es neben vielen noch weniger bekannten und jüngeren Stimmen auch ein paar etablierte Autoren geschafft haben. Einige davon waren in der Vergangenheit bereits nominiert, zum Teil sogar mehrmals: Jan Faktor war Finalist bei der Vergabe des Deutschen Buchpreises im Jahr 2010, auch Reinhard Kaiser-Mühlecker hatte es 2016 in die Finalrunde geschafft. Dagmar Leupold war zuvor bereits zweimal auf der Longlist vertreten (2013 und 2016), genauso wie Esther Kinsky (2011 und 2014). Ebenfalls nominiert für die Longlist waren schon Eckhart Nickel (2019) und Heinz Strunk (2021).

Indie-Verlage sind mit dabei

Ein Blick auf die 2022er-Liste zeigt:

Verlage: Hanser stellt mit 3 Romanen die meisten Titel, Kiepenheuer & Witsch, Luchterhand, Rowohlt, S. Fischer und Suhrkamp können sich mit jeweils 2 Titeln platzieren. Aber auch Independent-Verlage wie Homunculus (Erlangen) und die Edition Azur (Dresden) stehen diesmal zur Wahl.

stellt mit 3 Romanen die meisten Titel, und können sich mit jeweils 2 Titeln platzieren. Aber auch Independent-Verlage wie (Erlangen) und die (Dresden) stehen diesmal zur Wahl. Autoren: Beim Geschlechterverhältnis stellen 12 Frauen die Überzahl gegenüber 7 Männern und einer Person, die sich als genderfluid definiert. Die meisten sind in den 70er-, 80er- und 90er-Jahren geboren, darunter sind 4 Debütanten. Die meisten Bestseller kann der Wilhelm-Raabe-Preisträger Heinz Strunk vorweisen.

Der Gewinner des vom Börsenverein ausgerichteten Literaturpreises erhält ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro, die 5 weiteren Shortlist-Kandidaten je 2500 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel mit ihrem Roman „Blaue Frau”, erschienen bei S. Fischer, den Preis gewonnen.

Der weitere Zeitplan:

20. September: Bekanntgabe der 6 Shortlist-Nominierten.

17. Oktober: Verleihung des Buchpreises im Kaisersaal des Frankfurter Römers zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse.

Bis dahin soll das Marketinginstrument Longlist mit diversen Podcasts, Videoclips und Blog-Einträgen auf den Buchpreis aufmerksam machen.