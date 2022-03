Ein Jahr LovelyBooks im Portfolio: Hugendubel verzahnt Marketing

Handel

Digital noch näher an Kunden und Partner rücken, so hatte Maximilian Hugendubel, geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Buchhandelskette Hugendubel, die Übernahme der Buch-Community LovelyBooks vor rund einem Jahr begründet. Wie ist es seitdem für die Plattform gelaufen? Alle Kennzahlen entwickelten sich sehr gut, sagt Hugendubel. Das betreffe sowohl die Anzahl der Teilnehmenden an Leserunden und Buchverlosungen als auch die Anzahl der Rezensionen.

LovelyBooks soll auch künftig eigenständig von der Buchhandelskette bleiben, „wobei wir die Zusammenarbeit in manchen Bereichen, wie z.B. im Marketing, nach und nach ausbauen wollen“, so Hugendubel. An den intern bestehenden Strukturen soll aber nach wie vor nichts geändert werden.

In den vergangenen Monaten wurde bei LovelyBooks insbesondere am Launch eines neuen Buchclubs für Jugendliteratur gearbeitet. Zudem wurde die Social-Media-Präsenz um TikTok erweitert und der Buchtipp des Monats in Kooperation mit Hugendubel umgesetzt. Seit Neuestem erhalten zudem alle neuen LovelyBooks-Mitglieder ein kostenloses E-Book auf hugendubel.de.

LovelyBooks war 2006 als Plattform gestartet, auf der Leserinnen und Leser Bücher bewerten und empfehlen können. Mit laut eigenen Angaben etwa 1,9 Mio Nutzern im Monat gilt sie heute als führende Buch-Community im deutschsprachigen Raum. Angesiedelt war LovelyBooks zuletzt beim Plattformbetreiber AboutBooks, einer Tochter der Verlagsgruppe Holtzbrinck.