Norbert Pautner: Furniertes Vollholz, stabverleimte Buche

Bücher und Autoren

In der Serie „Mein Schreibtisch“ stellen uns Autorinnen und Autoren ihre Arbeitsplätze vor. Diesmal zeigt Buchillustrator Norbert Pautner seinen Schreibtisch.

Mein Schreibtisch – das sind drei Schreibtische. Da wäre zunächst einmal der „Ausdenk-Schreibtisch“, ein dunkel furniertes Vollholzmöbel, das mein Vater Anfang der 1960er-Jahre mit nach Hause brachte, als in seinem Büro modernere Möbel Einzug hielten. Lange stand der Tisch in seinem winzigen Arbeitszimmer, bevor er rund 20 Jahre später in meine Obhut kam, als ich des Studiums wegen von zu Hause auszog.

Heute steht er in einem durch Bücherregale abgetrennten Bereich des für mein Gefühl zu großen Wohnzimmers. Ganz gleich zu welcher Tageszeit ich mich an ihm niederlasse: Durch seine Geschichte besitzt er offenbar die Gabe, mich in eine Art kindlich-zufriedene Versonnenheit zu versetzen. Daraus ergeben sich dann die meisten meiner Themen, Ideen und Texte. Also all das, was „richtige“ Autoren in einer gemütlichen Kaffeehausecke erledigen.

Öfter als an den „gemütlichen“ Schreibtisch führt der Weg allerdings ins Arbeitszimmer. Hier stehen fünf stabverleimte Buchenholzplatten auf ihren Baumarkt-Beinen, wovon eine die Raummitte beherrscht. Hier wird aber nicht geschrieben, sondern gezeichnet, gemalt und gebastelt. Dazu brauche ich Platz, jede Menge Kram und Musik. Das nötige Licht fällt durch das große Altbaufenster, und für die dunkle Jahreszeit oder spätabendliche Arbeiten gibt es zwei tageslichtähnliche Arbeitsleuchten.

Die meiste Zeit verbringe ich jedoch an einem anderen der funktionalen Buchenholztische. Er steht in einer eher dunklen Ecke des Raumes, wo die Sonne keine störenden Reflexe auf den Monitor zaubern kann. Zum Monitor gehören mein Laptop, eine Tastatur sowie ein Grafiktablet. Denn hier wird von der E-Mail bis zum Layout alles Digitale erledigt. Zwischen all der Hardware mäandert eine endlose Flut von Bleistiftstummeln und Notizzetteln vor sich hin; manche aktuell, andere überholt. Denn das mit der Ordnung ist bei mir so eine Sache …

Zu den Vor- und Nachteilen aufgeräumter Schreibtische gibt es viele originelle Bonmots, doch für mich gilt: Räume ich auf, unterbreche ich den Schaffensprozess und muss mich später wieder umständlich ins Thema „eingrooven“. Und da ich so gut wie immer an mehreren Projekten gleichzeitig arbeite, ist das mitunter gar nicht so einfach. Zwangsläufig sind alle großen Ablageflächen stets blickdicht mit diversen Projekt- und Materialstapeln belegt.

Pedantische Ordnung herrscht hingegen in den stabilen Regalen, in denen sich allerlei Materialien zum Malen und Basteln, inspirierende Bücher sowie zahlreiche Ablagefächer für laufende und geplante Projekte quetschen – auch wenn Außenstehende die Ordnung wahrscheinlich nicht erkennen würden. Aber die kommen eh nicht bis hierher.

Norbert Pautner Norbert Pautner, Jahrgang 1964, hat in Hamburg Sinologie, Japanologie und Kunstgeschichte studiert. Während dieser Zeit arbeitete er zu einer Reihe von Themen, dazu zählen Dichtung und Erzählkunst der Tang-Zeit, die Ikonografie der chinesischen (Volks-)Religionen sowie Kalligrafie, Malerei und Druckgrafik Chinas und Japans. Nach seinem Magisterexamen arbeitete er als Redakteur und Redaktionsleiter in München. Pautner lebt und arbeitet heute als selbstständiger Autor, Illustrator und Buchproducer in Berlin. Die Bandbreite seiner Erzeugnisse reicht dabei von Tangram-Knobeleien bis zum illustrierten Kinderbuch. Seine Werke erscheinen u.a. bei den Verlagen Frech, Bassermann, Groh, Loewe, Christopherus und Edition Michael Fischer.