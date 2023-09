Mein Schreibtisch: Die Kreativität beginnt im Oberstübchen

Bücher und Autoren

In der Serie „Mein Schreibtisch“ stellen uns Autorinnen und Autoren ihre Arbeitsplätze vor. Diesmal zeigt Martina Kittler ihren Schreibtisch.

Wie aus einer Idee für ein Food-Thema einige Monate später ein Buch wird – das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ein Kochratgeber, der schon beim Durchblättern die volle Aufmerksamkeit des Leser weckt, ihm Anregungen und Genuss vermittelt und zeigt, wie schön es sein kann, wenn man sein Essen selbst kocht. Um einen Kochratgeber zu entwickeln, sammle ich alles, was kochbegeisterte Menschen interessiert – Rezeptideen, Warenkunde, Step-by-Step-Anleitungen, Profi-Tipps und -Tricks. Kurzum: Alles, was einen Kochratgeber zu einem praktischen Begleiter in der Küche macht.

Für die kreative Tätigkeit brauche ich einen ruhigen Platz. Da ich schon viele Jahre als freie Kochbuchautorin arbeite, steht mein Schreibtisch zu Hause unter dem Dach – direkt vor einem großen Fenster mit Ausblick auf einen mit Bistrotisch und zwei Klappstühlen ausgestatteten Mini-Balkon, der vor allem im Sommer, wenn er mit Blumen und Tomatenstauden bepflanzt ist, zu einer kleinen Kaffeepause am Nachmittag einlädt. Von oben sieht man auf benachbarte Dächer, Gärten und große Bäume.

Wenn ich am Schreibtisch sitze und über einem neuen Thema brüte, komme ich in den Flow: In Gedanken kombiniere ich Zutaten überraschend, experimentiere mit Gewürzen, spiele mit Farben und Formen. Ein Klassiker wird auf modern und unkompliziert getrimmt, Lieblingsgerichte neu verpackt und eine Anregung aus dem letzten Urlaub geschmacklich nachvollzogen. Ob das gegrillte Gemüse auf der Pinsa landet, der Grünkohl-Smoothie mit Bananen gemixt oder eine blitzschnelle Gemüse-Pfanne mit fünf Zutaten entsteht – Inspiration und Antrieb dafür kommen aus meinen „Oberstübchen“. Zunächst halte ich meine Einfälle handschriftlich fest, anschließend werden sie strukturiert und direkt am PC eingegeben. Hinter meinem Schreibtisch steht ein Regal mit über 500 Koch- und Fachbüchern, die mir bei der schöpferischen Tätigkeit helfen. Ich bin Ökotrophologin und koche und esse leidenschaftlich gerne – mit einem Faible für die gesunde und schmackhafte Küche. Rezepte wecken bei mir das Sammelfieber, aber manchmal dauert es lange, bis ein neues Gericht es in einen meiner Kochratgeber schafft.

Wenn ich im Homeoffice merke, dass Energie und Kreativität nachlassen, stehe ich auf, schnappe mir das ausgedruckte Rezept oder die auf Papier gekritzelten Stichpunkte und gehe die Treppe hinunter in die Küche. Das verleiht meiner Arbeit einen besonderen Drive: Stand-up statt sitzender Tätigkeit. Das kommt mir als Bewegungsmensch entgegen und bringt meine Ideen in Gang. Am Küchentisch, dem fünften Bein meines Schreibtisches, fühle ich mich wie ein Handwerker: wiegen, messen, schnippeln, raspeln und hobeln, auf den Punkt braten und kochen, Teige rühren und in Form bringen, schmecken, testen und anrichten. Beim kreativen Kochen blitzt plötzlich eine Idee auf: Lagern da nicht noch ein paar Shiitake-Pilze und Pak Choi im Kühlschrank? Wie wäre es mit Soja- und Hoisin-Sauce zur Abrundung des Gerichts? Spontan switche ich um aus der ursprünglich geplanten Wirsing-Champignon-Pfanne wird dann eine Wokpfanne mit Asia-Touch. Ob Mengen, Zutaten oder Zubereitungszeiten, alle Änderungen werden akribisch vom Rezeptausdruck in das finale Manuskript übertragen. Korrigiert und optimiert gibt es dann grünes Licht für das Rezept – es kommt in den nächsten Kochratgeber!

Martina Kittler Martina Kittler ist Ökotrophologin, Kochbuchautorin, Kochdozentin und freie Food-Journalistin. Sie lebt in München. Seit 2005 sind mehr als 20 Kochratgeber aus ihrer Feder entstanden, u.a. Themen-Kochbücher wie „Happy Buddha-Bowls“, „Pizza & Pinsa“ oder „Avocado“, aber auch Gemeinschaftswerke mit anderen Ernährungs- und Gesundheitsexpertinnen wie Nicole Schaenzler, Dagmar Reichel, Cora Wetzstein und Monika Drexel. Kittlers im Januar 2023 erschienener Titel „Gesundmacher Hafer“ (Gräfe und Unzer, gemeinsam mit Doris Fritzsche) platzierte sich auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Ratgeber Essen & Trinken.