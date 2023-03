Libri baut seine Geschäftsführung um

Personalia, Verlage

Das Logistik-Unternehmen Libri will seine Strategie einer zukunftsorientierten Barsortimentslogistik vorantreiben und das Partner- und Produktmanagement für Verlage stärken. In diesem Zusammenhang wird jetzt auch die Geschäftsführung der Libri-Gruppe umgebaut.

Die im vergangenen Jahr von Libri eingeleitete strategische Zusammenarbeit mit BoD beim Partnermanagement für Verlage wird weiter ausgebaut. Durch die Bündelung der Kompetenzen beider Unternehmen soll die Weiterentwicklung des Leistungsangebots für Verlage vorangetrieben werden. „Ziel ist der Ausbau der hybriden Lagerung im Print-on-Demand in Bad Hersfeld für eine dauerhafte, nachhaltige und sofortige Lieferbarkeit des gesamten Titelsortiments“, heißt es in einer Pressemitteilung Libris.

Der BoD-Verlagsbereich wird zum 1. April 2023 mit dem Libri Einkauf zusammengeführt. Karsten Kaufmann, bisheriger BoD-Vertriebsleiter, wird künftig als Leiter Partnermanagement neuer Ansprechpartner für Verlage bei Libri sein.

Susanne Hemming tritt zum 1. April die Position der neu geschaffenen Stabsstelle als Produktmanagerin Verlagslösungen bei Libri an. Hemming kommt von der HGV, bei der sie seit 2010 den Kundenservice für Publikums- und Fachverlage, das Key-Account-Management sowie den Telefonverkauf leitet.

Umbau auch in der obersten Etage

Im Rahmen der Zusammenführung vom BoD-Verlagsbereich mit dem Libri Einkauf gibt das Unternehmen eine weitere Personalie bekannt: Yogesh Torani scheidet auf eigenen Wunsch zum 31. März 2023 aus der Geschäftsführung von Libri und BoD aus. Seit Oktober 2008 war Torani bei BoD als Chief Operating Officer und ab 2012 als Geschäftsführer tätig. Im September 2021 trat Torani auch in die Libri-Geschäftsführung für die Bereiche IT und Logistik ein.

Alyna Wnukowsky, Sprecherin der Libri-Geschäftsführung, bedankt sich für Yogesh Toranis langjährige Arbeit: „Mit Kompetenz und außergewöhnlicher Leidenschaft hat er maßgeblich zur Entwicklung von BoD als dem europaweit führenden Spezialisten im Bereich der digitalen Buchpublikation beigetragen und für Libri wichtige Weichen für eine zukunftsweise Buchhandelslogistik mit integrierter Just-in-time-Produktion gestellt. Wir wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute.“

Libri-COO Jörg Paul tritt für Torani in die Geschäftsführung von BoD ein. In der Libri-Geschäftsführung übernimmt Alyna Wnukowsky neben den Bereichen Strategie, Marketing, Vertrieb und Einkauf künftig auch den Bereich IT. Ulrich Vollmer übernimmt zusätzlich zu den kaufmännischen Bereichen, dem Kundenservice und Personal auch noch die Logistik. Marko Kuck verantwortet unverändert als BoD-Geschäftsführer weiterhin das Autorengeschäft und Partnermanagement für Selfpublishing.

Ebenfalls das Unternehmen verlassen wird Oliver Birk, bisheriger Einkaufsleiter und Mitglied der Libri-Geschäftsleitung. „Oliver Birk hat das Partnermanagement von Libri vorangetrieben und unser Leistungsportfolio durch neue Services wie jüngst die Systemlösung ‚Best of Manga‘ erweitert. Wir danken ihm für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für die weitere Zukunft alles Gute“, berichtet Alyna Wnukowsky.