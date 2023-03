Aus den Unternehmen

Hugendubel Fachinformationen bündelt Beschaffung ukrainischer Literatur / Buchpakete für Hilfsorganisationen und wohltätige Vereine

München, den 20. März 2023. Seit dem Beginn der groß angelegten russischen Invasion in die Ukraine waren Millionen von Menschen gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen, um sich und das Leben ihrer Familien zu retten. Nach einem Jahr Krieg ist der Bedarf an ukrainischen Informationsprodukten weiter gestiegen.

Damit Stiftungen, Hilfsorganisationen, Vereine, Bibliotheken, Kirchengemeinden und wohltätig organisierte Gesellschaftsclubs in Deutschland ukrainische Mitbürger vereinfacht mit muttersprachlicher Literatur versorgen können, bietet die Hugendubel Fachinformationen (HFI) in Zusammenarbeit mit dem Ukrainischen Buchinstitut (UBI) die Beschaffung und Bereitstellung ukrainischer Literatur in Deutschland an.

Das Anliegen der Zusammenarbeit von UBI und HFI ist es, den Zugang zu ukrainischer Literatur zu ermöglichen. Ziel ist es, die Bedingungen für die Bildung, kulturelle und geistige Entwicklung der in Deutschland lebenden Ukrainer zu schaffen und ukrainische Kulturprodukte in der Welt zu fördern.

Das Buchangebot umfasst vier verschiedene Pakete in unterschiedlichen Größenordnungen mit einer gemischten Auswahl an Kinderbüchern, Belletristik und Sachbüchern: Umfang ‚S‘ mit 30 Titeln, ‚M‘ mit 40 Titeln, Umfang ‚L‘ mit 50 Titeln, Umfang ‚XL‘ mit 180 Titeln. Zudem gibt es kuratierte Buchpakete für Kinder ‚3-6 Jahre‘, Kinder ‚3-12 Jahre‘, Kinder ‚7-12 Jahre‘ sowie zum Thema ‚Sachbuch‘ und ‚Unterhaltung‘.

Die detaillierten Informationen zu den Paketen sind auf der Website von HFI, hugendubel.info, zu finden; sie können auch dort bestellt werden. Die Auswahl der Bücher wurde von Hugendubel zusammen mit dem UBI getroffen. Da die Bücher aus der Ukraine importiert werden, beträgt die Lieferzeit zwischen drei und sechs Wochen. Aufgrund der aktuellen Kriegssituation kann es zu logistischen Verzögerungen kommen.

Über Hugendubel Fachinformationen

Seit 2012 ist Hugendubel Fachinformationen (HFI) der kompetente Medien- und Servicepartner für Bibliotheken, Verwaltungen, Juristen, Schulen, Universitäten, Unternehmen, Kliniken und Praxen. Als Dienstleister vereinfacht das Unternehmen den gesamten Prozess der Medienbeschaffung und wickelt diese aus einer Hand ab. So recherchiert und beschafft die HFI für seine Kunden Bücher, Fachliteratur und digitale Medien, bereitet sie qualitativ auf und liefert diese aus. Als 100-prozentige Tochter von Hugendubel, einem der größten Buchhandelsunternehmen Deutschlands verfügt die HFI über einen optimalen Zugang zu einem breiten Sortiment, kompetenter Markteinschätzung und einem logistischen Netzwerk aus über 90 Filialen. Weitere Informationen zu Hugendubel Fachinformationen finden Sie unter hugendubel.info.