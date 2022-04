Jan Altersten ist neu im Bertelsmann-Beraterteam

Personalia, Verlage

Jan Altersten, CEO von Arvato Financial Solution, ist vom Bertelsmann-Vorstand in das Group Management Committee (GMC) des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens berufen worden. Zum 1. Juni wird Altersten dort Mitglied werden.

Das GMC ist ein Gremium mit (dann) 22 Führungskräften aus acht verschiedenen Nationalitäten, das den Bertelsmann-Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung berät und unterstützt.

Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: „In seinen Führungsfunktionen bei Arvato Financial Solutions hat er die Internationalisierung und Digitalisierung der Solution Group vorangetrieben und das Wachstumsgeschäft ‚Kauf auf Rechnung‘ kräftig ausgebaut.“ Man freue sich auf neue Impulse von Altersten.



Jan Altersten hat am 1. Januar 2021 als CEO die Führung von Arvato Financial Solutions übernommen. Er war 2013 als Chief Commercial Officer Nordics in die Dienste von Arvato eingetreten. Ein Jahr später wurde er zum CEO Nordics berufen und stieg in die weltweite

Geschäftsleitung von Arvato Financial Solutions auf. 2016 folgte die Ernennung zum President B2C Finance & Collection Nordics. Vor seinem Wechsel zu Bertelsmann hatte Altersten verschiedene Führungsaufgaben in der Finanzdienstleistungsbranche übernommen.