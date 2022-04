Marburger Lesefest 2022

Aus den Unternehmen

Kleine und große Fans des Marburger Lesefestes dürfen sich freuen: Trotz Pandemie sind für dieses Jahr wieder Lesungen und Veranstaltungen rund ums Buch in der Stadt und im Landkreis geplant. Als Termin hat der Verein SchulKultur der Träger des Lesefestes, ausnahmsweise den Mai gewählt. Eine Woche lang gibt es die bewährte Mischung aus Kita- und Schullesungen sowie öffentlichen Veranstaltungen mit zahlreichen Partner*innen der Reihe.

Los geht es am Mittwoch, 11. Mai um 15.30 Uhr mit Jörg Mühle in der Marburger Stadtbücherei. Der vielfach preisgekrönte Illustrator und Kinderbuchautor aus Frankfurt am Main ist unter anderem bekannt für ‚Zwei für mich, einer für dich‘ und ‚Nur noch kurz die Ohren kraulen?‘, hat aber auch zahllose Bücher anderer Autor*innen illustriert, darunter ‚Lahme Ente, blindes Huhn‘ und weitere Titel von Ulrich Hub.

Außerdem sind diesmal beim Lesefest dabei:

Anja Janotta, Kinder- und Jugendbuchautorin: Seit 2015, als Ihr erster Titel ‚Linkslesestärke‘ erschien, schreibt sie Kinder- und Jugendbücher, davor hat die mittlerweile bei München lebende Autorin lange im journalistischen Bereich und der Werbung gearbeitet. Für ‚Meine Checkliste zum Verlieben‘ hat sie den DELIA Jugendliteraturpreis 2020 erhalten.

Silke Vry, Sachbuchautorin und Archäologin: Sie war Reiseleiterin für Studien-Kunst-Reisen und bot in Hamburg unter anderem Stadtführungen für Kinder an, bevor sie Autorin von Kinder-Sachbüchern wurde. Diese widmen sich vor allem historischen Themen, aber auch Phänomenen wie optischen Tricks und Augentäuschungen. Einer ihrer bekanntesten Titel ist ‚Verborgene Schätze – versunkene Welten‘.

Philip Waechter, Illustrator und Kinderbuchautor: Das Lesefest freut sich besonders, einen der frühsten Gäste nach 14 Jahren endlich erneut in Marburg begrüßen zu dürfen. Wie auch sein Kollege Jörg Mühle ist der Frankfurter Mitglied der Ateliergemeinschaft LABOR. Als freier Grafiker illustriert und schreibt er eigene Kinderbücher wie ‚Rosi in der Geisterbahn‘, die ‚Toni‘-Kinder-Comics und ‚Sehr berühmt‘, darüber hinaus illustriert er zahllose Kinderbücher anderer bekannter Autor*innen, Plakate und Ausmalbücher.

Auf dem öffentlichen Programm stehen:

Mi. 11.5., ca. 15.30 Uhr, Stadtbücherei Marburg

Jörg Mühle liest für die Kleinen

für alle ab 3 Jahren

Stadtbücherei, Ketzerbach 1, 35037 Marburg

Veranstalter: Stadtbücherei Marburg

Eintritt: frei

Do. 12.5., 15.30 Uhr, Bibliothek Lahntal-Goßfelden

Jörg Mühle liest für Kinder ab 6 Jahren

Bibliothek Lahntal-Goßfelden, Lindenstr. 15, 35094 Lahntal-Goßfelden

Veranstalter: Bibliothek Lahntal-Goßfelden

Eintritt: frei

Sa. 14.5., 14.30 Uhr, fbs Mehr-Generationen-Haus

‚Das lebende Buch‘ – Geschichten aus aller Welt mit der Marburger Märchenerzählerin Karin Kirchhain

fbs Mehr-Generationen-Haus, Lutherischer Kirchhof, 35037 Marburg

Veranstalter: fbs Marburg

So. 15.5., 15.00 Uhr, KFZ

Kindertheater Achim Sonntag: ‚Für Hund und Katz ist auch noch Platz‘

mit Büchertisch und Verlosung von Büchergutscheinen

KFZ, Biegenstr. 13, 35037 Marburg

Veranstalter: KFZ Marburg, in Zusammenarbeit mit dem Marburger Lesefest

Eintritt: VVK (KFZ und übliche VVK-Stellen) € 6,- + Gebühr, Tageskasse € 7,50

Veranstaltungstipp für Do. 12.5. (Uhrzeit noch offen)

Rüdiger Bertram, ein früherer Gast des Lesefestes, macht erneut in Marburg Station, diesmal auf Einladung des Cineplex Kinos: Der Kinder- und Jugendbuchautor ist anlässlich der Verfilmung seines Buchs ‚Der Pfad‘ zu einem Autorengespräch im Anschluss an die Filmaufführung im Cineplex zu Gast. (Planungsstand Anfang April 2022