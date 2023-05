Hollywood-Legende legt Debütroman vor

Bestseller international, Bücher und Autoren

Viele Schauspieler sind nicht nur vor der Kamera aktiv, sondern auch am Schreibtisch. Mit dabei: Der Hollywood-Schauspieler und zweifache Oscar-Preisträger Tom Hanks. Der 66-Jährige hat jetzt mit „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“ seinen Debütroman vorgelegt. In seiner US-amerikanischen Heimat landet der Titel auf Platz 2 der Belletristik-Bestsellerliste und auch auf der anderen Seite des Atlantiks in Großbritannien sichert sich Hanks Platz 2 der dortigen Belletristik-Bestsellerliste.

In „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“ erzählt Hanks die Entstehungsgeschichte eines Superhelden-Films: Im Jahr 1947 fällt es Bob Falls schwer, nach seinem Kriegseinsatz wieder in den Alltag zurückzufinden. In den 1970er-Jahren beginnt sein Neffe Robby Andersen mit der Arbeit an einer Comic-Buchserie namens „The Legend of Firefall“ – inspiriert von den Erfahrungen seines Onkels. Und in der heutigen Zeit will der Regisseur und Produzent Bill Johnson genau dieses Comic-Werk in einen großen Kinofilm verwandeln, wobei ihm aber die privaten Verflechtungen seiner Schauspieler in die Quere kommen.

Auch wenn es sich hierbei um Hanks’ Debütroman handelt, ist es nicht sein erster Ausflug in die Welt des Geschichtenschreibens: 2017 erschien mit „Uncommon Type“ eine Geschichtensammlung aus seiner Feder. Die deutsche Übersetzung ist als „Schräge Typen“ Anfang 2018 bei Piper erschienen. Noch ist nicht bekannt, ob auch Hanks’ neuestes Werk ins Deutsche übersetzt wird.

Tom Hanks The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, 448 S., Knopf Publishing Group, ISBN 978-0-525-65559-6