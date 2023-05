Der ungenutzte Preisspielraum der Bestseller

Die Normalität im deutschsprachigen Geschäft mit gedruckten Büchern heißt nach den ersten 5 Monaten 2023:

Die Nachfrage stagniert auf dem niedrigen Post-Corona-Niveau.

Der Umsatz ist gleichwohl um gut 4% gestiegen – wegen höherer Preise.

Die angesichts steigender Produktionskosten seit vergangenem Jahr von den Verlagen angehobenen Preise machen sich mittlerweile an der Buchhandelskasse bemerkbar. Die Buchbranche reflektiert, wenn auch mit kleiner Münze, die Inflation.

Die Preisversäumnisse früherer Jahre

Höhere Buchpreise sind seit gut 20 Jahren ein Dauerthema. „Die größte Herausforderung für die Branche ist die Entwicklung der Ladenpreise, die seit 8 Jahren stagniert“, lautete etwa bereits im Mai 2009 ein Kernsatz in einem buchreport-Interview mit Joerg Pfuhl, damals CEO der marktführenden deutschen Verlagsgruppe Random House. Hauptargument waren damals die stetig steigenden Kosten und die weitgehend ausgeschöpften Rationalisierungspotenziale. Auch in den Folgejahren wurde immer wieder auf die steigenden Kosten der Verlage, im Handel und in der Logistik verwiesen, wenn (meist in kleinen Schritten) an den Preisschrauben gedreht wurde.

Ganz massiv ist die Kostenentwicklung 2021/22 in den Mittelpunkt der Branchendiskussion gerückt, als vor dem Hintergrund der Coronakrise und später auch des Kriegs in der Ukraine Energiepreise, Papier-

engpässe sowie steigende Logistik- und Druckpreise die Produktion massiv verteuerten. Doch nicht nur Papierbeschaffung, Transport und Energiefragen wurden zu zentralen Management-Themen, sondern auch die Frage, wie gegenüber den steil steigenden Kosten ausreichend Erlöse generiert und die Versäumnisse der vorangegangenen Jahre aufgearbeitet werden können.

Nach buchreport-Schätzungen haben sich die populären Verlagsprogramme im vergangenen Herbst im Schnitt in einer Größenordnung von 5 bis 7% verteuert. Konkret lassen sich solche preispolitischen Entscheidungen nur bei Reihentiteln nachvollziehen, etwa als im vergangenen Sommer der Preis des neuen Bretonen-Krimis von Jean-Luc Bannalec bei identischem Umfang um 1 Euro oder gut 6% angehoben wurde; bei der jüngsten Taschenbuch-Zweitverwertung betrug der Aufschlag sogar 2 Euro (+18%).

Was die Verlage bei allem Kostendruck umtreibt, ist die Marktverträglichkeit. Einerseits bewegen sich die Preisanhebungen im Schatten einer in vielen Bereichen massiveren Inflation, andererseits halten die Menschen genau deshalb ihr Geld zusammen.

Die Frage der Preiselastizität

Die richtige Preisstrategie ist das Thema von Fabienne Suhling. Sie hat sich 2022 als Masterstudentin Publishing Management an der HTWK Leipzig mit der aktuellen Buchbranchen-Preisdiskussion befasst – mit der offenen Frage, ob Preissteigerungen den Umsatz auf lange Sicht stabilisieren oder steigern können oder womöglich sogar kontraproduktiv sind, etwa weil preissensible Kunden weniger Bücher kaufen.

Es ist die Frage, wie preiselastisch sich die Nachfrage im deutschen Buchmarkt verhält. Die Preiselastizität misst Änderungen der Nachfrage im Anschluss an eine Preisänderung. Für gewöhnlich führen Preissenkungen zu einer Zunahme des Absatzes, während eine Preissteigerung tendenziell einen Absatzrückgang zur Folge hat.

Der Preisspielraum der Bestseller

Angesichts der Beobachtung, dass Publikumsverlage zuletzt beim Thema Preissteigerungen argumentativ einen sehr kostenorientierten Ansatz in ihrer Preissetzung verfolgt haben, zielt Suhlings Studie auf die „empirische Abklärung einer möglichen, strategischen Erweiterung“: Welche Rolle spielen neben physischen Produktqualitäten von Printformaten (wie Ausstattung und Umfang) auch hedonische Faktoren wie Status, Qualitätsversprechen etwa durch Autorenmarken, das Bestseller-Potenzial und auch die explizite Kennzeichnung von Titeln mit SPIEGEL-Bestseller-Siegeln?

Die konkreten Forschungsfragen zielen damit zugespitzt auf die Preiselastizität von Bestsellern. Wie sensibel reagieren Buchkäufer auf Preissteigerungen derartiger Titel? Die empirische Untersuchung und Regressionsanalyse konzentrieren sich dabei auf SPIEGEL-Bestseller der Hauptwarengruppe Belletristik in den 3 Formatkategorien Hardcover, Paperback und Taschenbuch (zur Anlage und Methodik der Untersuchung s. Kasten mit Link zur 120-Seiten-Studie am Ende des Beitrags).

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass entgegen der klassischen Preiselastizitäts-Hypothese bei Bestseller-Buchkäufern keine nennenswerte Preissensibilität beobachtet werden kann. Suhling spricht von einer „anomalen preisunelastischen Marktnachfrage mit Preisspielräumen für Publikumsverlage“. Belletristik-Bestseller folgten nicht dem herkömmlichen Gesetz der Nachfrage, der Absatz erfolge unabhängig von den Buchpreisen. In der differenzierten Analyse verweist die Autorin auf mit Bestsellern verbundene Mitläufer-Effekte und „Herdenkonformität“, die Preisinformationen in den Hintergrund treten lassen. Im Ergebnis kann also eine parallele Steigerung von Preis und Absatz eintreten, ohne dass der Preis- und Nachfrage-Anstieg ursächlich zusammenhängen.

Das inhaltliche Qualitätssignal

Bücher sind als sehr individuelle Produkte bei aller Format- und Verpackungsähnlichkeit schwer vergleichbar, was eigentlich gegen eine Preishomogenität spricht. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten verweise der Preis bei Büchern in der Regel nicht auf die Besonderheit des Produkts, sagt Fabienne Suhling: „Ich denke nicht, dass die Kunden den Preis als inhaltliches Qualitätssignal verstehen, wie sie das bei den meisten anderen Produkten gewohnt sind.“ Die Preiskalkulation erfolge im Großen und Ganzen recht schematisch nach Format und Ausstattung. Es werde stark vom formalen Produkt aus gedacht und weniger aus der Kundenperspektive kalkuliert, indem erwartbare Bestseller nicht preislich markiert werden (s. weitere Einschätzungen im Interview).

Der ungenutzte Promi-Faktor

Die in der Studie untersuchte Bestseller-Stichprobe zeigt, dass Autorenmarken in der Praxis bisher kaum zu nennenswerten Preisdifferenzierungen führten: „Titel von Autoren, die nach Verlagseinschätzung eine Markierung vorweisen, sind preislich im Grunde auf den gleichen formatdifferenzierten Niveaus angesetzt, wie Titel ohne eine Autorenmarke.“ Die Bestseller-Stichprobe der Studie hat auch ergeben, dass die Marketing-Investition in SPIEGEL-Bestseller-Coversiegel bisher bei der Preisfestsetzung offenbar keine Rolle spielt.

Insgesamt ließen sich für die Preissetzung bei belletristischen Print-Bestsellern größere Preisspielräume ableiten, als sie aktuell durch den Kostenfokus bei der Preiskalkulation von Publikumsverlagen genutzt würden.

Die Autorin empfiehlt als „marktorientierten Ansatz“ entsprechend, Preissteigerungen nicht flächendeckend vorzunehmen, sondern Preisspielräume gezielt und zur Preisniveau-Differenzierung zu nutzen: Angesichts der niedrigen Preissensibilität für gedruckte Belletristik-Bestseller biete sich vor allem eine Erhöhung von Hardcover-Preisen mit Blick auf Autorenmarken und SPIEGEL-Bestseller-Coversiegel-Verwendung an.

Die Formatdifferenzierung

Als generellen Freibrief für kräftige Preiserhöhungen will Fabienne Suhling ihre Forschungsergebnisse allerdings nicht verstanden wissen – nicht zuletzt mit Hinweis auf den seit Jahren zu beobachtenden Buchkäuferschwund, wie ihn die „Quo vadis“-Studie des Börsenvereins herausgearbeitet hat. Bei Preiserhöhungen solle bedacht werden, dass eine Erhöhung über alle drei Printformate hinweg den Zugang zu Literatur insgesamt reduziere, weil womöglich kaufkraftschwächere Kunden verloren gehen, besonders unter den Rahmenbedingungen der aktuellen Inflation und der damit verbundenen Belastung für die Budgets der Konsumenten.

Suhling empfiehlt deshalb, Taschenbücher nicht wesentlich weiter zu verteuern und dafür die Abstände zwischen den Formaten hinsichtlich des jeweiligen Preisniveaus zu vergrößern. Die ausgemachten Preisspielräume sollten demnach also auf die ohnehin höherpreisigen Formate angewandt werden. Es sei nach den Ergebnissen der Studie zu erwarten, dass die Nachfrage für Bestseller im Hardcover und Paperback, die ohnehin zur Erstveröffentlichung genutzt werden, nicht negativ durch formatbedingte Preiserhöhungen beeinflusst wird.

Das preiskonstante Paperback

Tatsächlich bewegen sich die Preise der Belletristik-Bestseller nur bei den Formaten Hardcover und Taschenbuch, während das Zwischenformat Paperback eine große Preiskonstanz aufweist. Das hatte bereits die buchreport-Auswertung der SPIEGEL-Jahresbestseller 2022 gezeigt:

Die meistverkauften Belletristik-Hardcover des Jahres kosteten im Schnitt 23,02 Euro, 4,7% mehr als 2021.

Die meistverkauften Taschenbuch-Romane 2022 hatten einen Durchschnittspreis von 12,51 Euro (+3,7%).

Die Top-Paperback-Romane kosteten dagegen 2022 sogar weniger als 2021 und bewegten sich auch nur ganz knapp über dem 5-Jahres-Schnitt.

Der schwindende Preisabstand

Diesen Befund unterstreicht eine aktuelle Auswertung der SPIEGEL-Belletristik-Bestseller des 1. Quartals 2023 im Vergleich mit den Vorjahren. Demnach weist das in der Belletristik vor allem von Unterhaltungs-Genres geprägte Paperback-Format eine geradezu inflationsresistente Preiskonstanz auf, wohl weil der Kostendruck hier nicht so groß ist: Der besondere Charme des vor rund 10 Jahren etablierten Zwischenformats Paperback bestand schließlich darin, dass mit überschaubarem herstellerischen Mehraufwand (größeres Format, Umschlagklappe) deutlich höhere Preise durchgesetzt werden konnten als mit klassischen Taschenbüchern, die sich damals noch stark an der 10-Euro-Schwelle orientierten.

Mittlerweile wurden aber bei den Taschenbuch-Ausgaben die Preise stetig angehoben, so dass der Preisabstand zwischen Taschenbuch und Paperback zunehmend schrumpft – auch in der fokussierten Bestseller-Auswertung.

Thomas Wilking