Gräfe und Unzer gründet Ratgeber-Portal

Verlage

Der Verlag Gräfe und Unzer hat das Onlineportal vitalissimo.de ins Leben gerufen, das sich schwerpunktmäßig an Menschen ab 50 Jahren richtet und als Ratgeber- und Workshop-Portal angelegt ist.

Idee hinter dem Portal ist der Gedanke, Themen und auch Autoren des eigenen Verlags im „digitalen Raum zu platzieren“, wie der Verlag mitteilt. So setzt das Portal auf eine enge Zusammenarbeit mit den bekanntesten Gesundheitsexperten aus dem deutschsprachigen Raum, um „nützliche Informationen in den unterschiedlichsten Formaten“ zu den Nutzern zu bringen.

In den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Forschung will G+U so seine Verlags-Inhalte online weiterspielen. Damit ist der Verlag nicht der erste: Random House beispielsweise hatte schon 2018 das Portal sinnsucher.de ins Leben gerufen, um dort Online-Kurse in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, Spiritualität und Psychologie bereitzustellen. Und auch Droemer Knaur unterhält seit einigen Jahren das „Bewusst-leben-Portal“ einfachganzleben.de, auf dem die Themenbereiche Nachhaltigkeit, Achtsamkeit oder Meditation im Mittelpunkt stehen.

Auf der neuen Plattform von Gräfe und Unter sollen kostenlose Online-Workshops und mehrwöchige Online-Kurse angeboten werden. Der Verlag nennt das Portal ein „Zukunftsprojekt“.