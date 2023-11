Gräfe und Unzer gewinnt GeraNova Bruckmann für Vertriebsgesellschaft

Handel, Verlage

Erst vor wenigen Wochen gab der Verlag Gräfe und Unzer die Gründung einer neuen Vertriebsgesellschaft bekannt. ISP Isar Sales Partner heißt die 100-prozentige Tochter von Gräfe und Unzer, Unternehmenssitz ist ebenfalls München.

Kurz nach Gründung steht schon ein relevanter Vertriebspartner fest: Ab Anfang Juli wird GeraNova Bruckmann dazu stoßen – mit den Verlagsmarken wie Bruckmann, National Geographic, Frederking & Thaler und Christian Verlag.

Bisher agierte GeraNova Bruckmann mit einem eigenen Vertriebsteam am Markt, künftig werde der Verlag vollständig von ISP Isar Sales Partner betreut, heißt es. Damit verbunden erfolgt auch ein Auslieferungswechsel von GeraNova Bruckmann vom Verlegerdienst München zur Zeitfracht Medien.

Die neue Vertriebsgesellschaft vereint damit eine Vielzahl relevanter Verlagsmarken und -programme in den Warengruppen Ratgeber und Reise und verantwortet ein Marktvolumen von über 100 Mio € Umsatz. Die bisherigen Vertriebspartner Bikemedia, Bergverlag Rother, Freytag & Berndt, Komplett Media, Marmota Maps, Michelin, Michael Müller, Tre Torri und Trescher sind auch künftig Partner der Vertriebsgesellschaft.

Unterdessen steht auch fest, wer künftig bei der neuen Vertriebsgesellschaft das Kommando hat: Thomas Voigtländer, bisher bei Gräfe und Unzer als Vertriebsleiter verantwortlich für den Bereich E-Commerce und Key Account, wird die Position als Geschäftsführer übernehmen.

Olaf Conrad, Geschäftsführer von Gräfe und Unzer ergänzt: „Mit dem starken Partner GeraNova Bruckmann an unserer Seite bekommt unsere Vertriebsgesellschaft einen bedeutenden Schub. Ich freue mich für unseren Geschäftsführer Thomas Voigtländer und sein Team für diesen guten Start. Mit Thomas Voigtländer haben wir einen ausgewiesenen und in der Branche bestens vernetzten Vertriebsexperten an der Spitze. Gemeinsam mit ihm und den Partnerverlagen an Bord werden wir eine kraftvolle Stimme und guter Gesprächspartner für den Handel im Ratgeber- und Reisemarkt sein.“

Vorgeschichte: