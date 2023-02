Das Sprießen im Beet fasziniert auch die Kleinen

„Viele Familien haben einen eigenen Garten oder ziehen Pflanzen auf dem Balkon. Da liegt es nahe, dass man mit den Kindern dort auch gemeinsam Projekte angeht, die ihnen die gesamte Natur näherbringen“, sagt Helgrid van Impelen, im Verlagshaus GeraNova Bruckmann Programmleiterin des Christophorus Verlags. Spezielle Gartenbücher für Kinder gehören darum mittlerweile in vielen Verlagen zum Portfolio. Christophorus ­beackert das Beet mit dem Titel „Abenteuer Gemüsegarten“ (96 Seiten, 17,99 Euro) von Sandra Küper. „Die Autorin wurde als Kräuterpädagogin an der Gundermann-Naturerlebnisschule in Meerbusch qualifiziert. „Sie ist mit der Idee zu dem Buch auf uns zugekommen und stellt Gartenprojekte vor, bei denen die Kinder selbst Hand anlegen können“, schildert van Impelen. Die Grundlagen der Gartenarbeit würden dabei kindgerecht erklärt, hinzu kommen Vorschläge für Do-it-yourself-Projekte wie zum Beispiel einem Hochbeetbau, es gibt aber auch Bastelanleitungen für Samentütchen.