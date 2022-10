Dramatische Logistik-Probleme

Handel, Markt, Verlage

Die Meldung über die große Nachfrage nach dem Debattenbuch „Die vierte Gewalt“ von Richard David Precht und Harald Welzer hat viele Buchhändler frustiert. Pop-Philosoph Precht und der Soziologe Welzer haben sich mit ihrem neuen Buch, befeuert durch einem Auftritt in der TV-Talkshow von Markus Lanz, auf Platz 1 der SPIEGEL-Sachbuch-Bestsellerliste geschoben. Nur: Manche Buchhändler haben das offiziell bereits mit Erstverkaufstag 28. September erschienene Buch bisher noch gar nicht gesehen.

Die Marktführer Amazon und Thalia, aber auch andere größere Anbieter wie Hugendubel, Weltbild und der Berliner Handels-Leuchtturm Dussmann verkaufen das 22-Euro-Hardcover dagegen offenbar gut und sind auch am 10. Tag nach Erscheinen (7.10.) online lieferfähig und (nach Stichproben) auch in vielen Läden gut bevorratet. Laut Marktdaten sind zum Start bereits ca. 15.000 Exemplare des Debattenbuchs verkauft worden. „Wie kann es sein, dass große Teile des inhabergeführten Buchhandels das Buch noch nicht haben?“, fragt ein Buchhändler und erfährt von einer Verlagsaußendienstlerin: „Sie sind nicht die einzigen Leidtragenden.“

Grundsätzlich besteht gar kein Mangel an gedruckten Ausgaben des Precht/Welzer-Bändchens. S. Fischer-Sprecher Martin Spieles versichert: „Wir haben genügend Exemplare gedruckt und am Lager, auch die Fakturen sind nach Plan gelaufen.“ Tatsächlich gebe es aber Probleme vor allem „bei einem Dienstleister“ beim Thema Transport, beziehungsweise Weitertransport. „Wir sind selbst in höchstem Maße unglücklich über die Situation, die übrigens nicht nur die S. Fischer-Verlage betrifft, das wissen viele Buchhandlungen aus leidvoller Erfahrung. Die Logistikkrise in unserer Wirtschaft trifft auch Lieferketten der Buchbranche dramatisch.“

Zeitfracht bekennt Lieferprobleme

Der Großhandel sind derzeit offenbar gar nicht lieferfähig: Meldenummer 15 – also: „Fehlt kurzfristig am Lager“. Namentlich Zeitfracht, wundert sich ein Buchhändler gegenüber buchreport, melde sogar die Nummer 21 – „Noch nicht erschienen“. Tatsächlich war „Die Vierte Gewalt“ in Zeitfrachts Buchkatalog.de (und damit auch in den angeschlossenen Buchhändler-Shops) auch noch am Freitagmorgen (7.10.) mit dem Hinweis ausgewiesen „Der Titel erscheint laut Verlag Okt 2022“, ist also scheinbar noch gar nicht am Markt.

Im Buchhandel wird vor allem die Zeitfracht-Logistik kritisiert. Ende September hatten die Zeitfracht-Geschäftsführer Thomas Raff und Jan Sinram bei ihren Handelskunden bereits um Verständnis geworben „für die aktuelle Lage in diesen besonderen Zeiten“. Im Zeitfracht Transport-Partnernetzwerk und auch in der eigenen Transportorganisation hätten sich vermehrt krankheitsbedingte Ausfälle ergeben. Aufgrund der allgemeinen angespannten Gesamtsituation im Transportsektor habe nicht immer sofort ein entsprechender Ersatz zur Verfügung gestanden. Und es werde einige Tage dauern, um zusätzlich akquirierte Transportkapazitäten zu integrieren.

Dass Großabnehmer und namentlich Thalia-Filialen beliefert wurden, wird in diesem Zusammenhang im unabhängigen Buchhandel besonders kritisch gesehen: Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Zeitfracht die Logistik des Marktführers übernommen hat, sowohl Verlagsbeischlüsse transportiert und auch die Anlieferungen in das Thalia-Zentrallager und die Feinverteilung in die einzelnen Filialen unternimmt. Dort sind offenbar auch genügend Exemplar des neuen Bestsellers von Precht und Welzer vorhanden.

Verlage suchen nach Lösungen

Weil die Buchkonjunktur ohnehin schwächelt (hier die aktuellen September-Zahlen), sind Buchhändler und Verleger jetzt besorgt, dass die herbstliche Hochsaison bereits in der Lieferkette weiter ausgebremst wird.

Bei S. Fischer, wo das Problem jetzt auf Grund der prominent gestörten Bestseller-Auslieferung besonders schmerzlich sichtbar geworden ist, arbeiten der Vertrieb und das Holtzbrinck-Dienstleistungsunternehmen HGV „mit Hochdruck und absoluter Priorität an Lösungen für die Kunden im Buchhandel“, heißt es nach einer Krisensitzung am Donnerstag. Die körperliche Auslieferung erfolgt beim Partner Sigloch in Blaufelden. Sofern die Abholung gewährleistet ist.