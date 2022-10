Springer Nature meldet erstmals Jahreszahlen

Verlage

Erstmals hat Springer Nature einen Jahresbericht veröffentlicht. In den Zahlen für 2021 präsentiert der Verlag die wichtigsten Leistungskennzahlen und Daten über das gesamte Portfolio von Springer Nature und seinen Plattformen vor.

Im Bericht enthalten sind die Investitionen des Unternehmens in neue Produkte und Services für Forscher, Studenten oder Lehrer, Projekte zur Förderung von Nachhaltigkeit und DEI-Initiativen (Diversity, Equity and Inclusion) sowie in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeitern.

Im Fach- und Bildungsbereichs von Springer Nature: Im Jahr 2021 betrug der Umsatz von Springer Nature 1,7 Mrd Euro. Die bereinigte operative Marge betrug 26%.

Diese Zahlen veröffentlicht Springer Nature:

Rund 13.000 neue Titel werden in jedem Jahr veröffentlicht, zusätzlich rund 400.000 Fachartikel.

Mehr als 7 Millionen Downloads von Artikeln und Buchkapiteln pro Tag auf den Plattformen – insgesamt über 2,6 Mrd im Jahr 2021, ein Anstieg von über 10% gegenüber 2020.

Mehr Wiederverwendungen von Artikeln – durchschnittlich 5,83 Zitate pro Artikel; ein Anstieg um 60% in drei Jahren Mehr als eine Verdoppelung der Downloads pro Artikel von 2017 bis 2020 auf durchschnittlich 902 Downloads pro Artikel.

Vollständige Open-Access-Artikel werden im Durchschnitt mehr als 7 Mal zitiert – mehr als bei jedem anderen Open-Access-Verlag -, wobei die Zahl der Zitierungen aus allen Open-Access-Artikeln zwischen 2017 und 2020 um 50% gestiegen ist.

Dies wiederum führe zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis für die Forschungsgemeinschaft, wie es heißt. Die durchschnittlichen Kosten für jede Nutzung eines Open-Access-Artikels in einer der Open-Access-Zeitschriften von Springer Nature liegen bei 0,24 Euro und damit rund 30% niedriger als bei anderen vollständigen Open-Access-Wettbewerbern.

Der Bericht informiert auch über andere wichtige Zusatzausgaben: