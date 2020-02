»Das Buch ist lebendiger denn je«

Markt, Verlage

„Das Buch ist le­ben­di­ger denn je und hat eine gute Zu­kunft vor sich. Das Ge­schäft hat eine un­glaub­li­che Sub­stanz und Sta­bi­li­tät“, sagt Thomas Rabe. Die „Frank­fur­ter All­ge­meine Sonn­tags­zei­tung“ (FAS, 16. Februar) hat mit dem Bertelsmann-Vorstandschef ein Panorama-Interview (Druckausgabe, Digitalabonnement) geführt, das von der Fernsehstrategie über das schwierige Zeitschriftengeschäft und den Wettbewerb mit Amerikas Tech-Konzernen bis zum Klimaschutz des Medienkonzerns schwenkt.

Viel Optimismus verbreitet Rabe bezüglich des Buchgeschäfts:

Es werde welt­weit wie­der mehr gelesen.

Die Be­reit­schaft, für Bü­cher in allen For­ma­ten Geld aus­zu­ge­ben, wachse.

Das Buch­ge­schäft bleibe vor allem ein phy­si­sches Ge­schäft, die Hap­tik spiele of­fen­bar eine sehr große Rol­le.

Der Kinder- und Jungendbuchmarkt wächst in großen internationalen Märkten.

Rabe signalisiert weitere Investitionsbereitschaft ins Buch:

Keine In­ves­ti­tio­nen der vergangenen 10 Jahre ins Buch­ver­lags­ge­schäft sei ein Misserfolg gewesen, sondern habe meist die Erwartungen übertroffen.

Man wolle or­ga­nisch wie durch Zu­käu­fe wachsen mit besonderem Augenmerk auf Verlage mit star­ker Back­list.

Die Pro­fi­ta­bi­li­tät im Bertelsmann Buch­ge­schäft steige „in ein einem Maße, wie es die Ver­lags­bran­che noch nicht ge­se­hen hat“.

Besonders attraktiv sei die Komplett-Übernahme von Penguin Random House gewesen, rechnet Thomas Rabe vor: Für den Kaufpreis von 675 Mil­lio­nen US-Dol­lar (für die von Pearson gehaltenen 25%) erhalte man 80 Mio Dol­lar mehr Gewinn, „ eine aus­ge­spro­chen at­trak­tive Ren­dite be­zo­gen auf den Kauf­preis“ (heißt: Größenordnung: 11 – 12%).

Der „FAS“-Nachfrage, der Gewinn hänge doch sehr an Su­per­best­sel­ler-​Au­to­ren wie zu­letzt Mi­chelle Oba­ma („Becoming“), stimmt der Bertelsmann-Chef nur teilweise zu und verweist als Beispiel auf Delia Owens „Where the Cra­w­dads Sing“ als Beispiel für den Erfolg einer unbekannten Autorin (in Deutsch „Der Gesang der Flusskrebse“ nicht bei Random House, sondern bei Hanserblau).