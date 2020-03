Carlsen startet interaktiven Buchhandlungsfinder

Handel, Verlage

Der Carlsen-Verlag bietet ab sofort einen interaktiven Buchhandlungsfinder über Google Maps an. Mit der Karte will der Verlag das Engagement des Buchhandels unterstützen und potenziellen Kunden die Möglichkeit geben, schnell über die nächste Buchhandlung in der Nähe, die weiter beliefert, informiert zu werden.

In die Google-Maps-Karte können sich Buchhandlungen eintragen und Informationen über ihren Service hinterlegen, wie bestellt werden kann, ob geliefert wird oder eine Abholmöglichkeit eingerichtet ist. Eine entsprechende Einladungs-Mail hatte der Verlag Ende der vergangenen Woche mit Anleitung zur Einrichtung und Pflege versendet.

Der Eintrag ist kostenlos, Voraussetzung für die Eintragung ist, dass die Mail-Adresse mit einem Google Konto verknüpft ist. Interessierte Buchhändler können sich per Mail an den Verlag wenden.

Die Karte wird auf carlsen.de eingebunden und über die Social-Media-Kanäle des Verlags kommuniziert. Hier geht es zur Karte: https://carlsen.lnk.to/Karte