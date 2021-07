Die Manga-Hochkonjunktur

Der Buchmarkt wird seit Monaten von pandemischen Sondereffekten beeinflusst. Ein Trend hat allerdings alle Störungen abgeschüttelt: Die Comic-Branche boomt, vor allem Mangas.

Joachim Kaps hatte im Frühjahr 2018 seinen eigenen Manga-Verlag Altraverse gestartet. Jetzt wappnet sich der 57-Jährige mit neuen Leuten und erweiterten Strukturen, denn: Der deutsche Manga-Markt wachse rasant, die Aussichten seien so gut wie nie zuvor. Die Manga-Welle soll in diesem Jahr einen Umsatz von 5,5 bis 6 Mio Euro in seine Kasse spülen.

Das ist kein Altraverse-Aufschwung, keine Kaps-Konjunktur, sondern ein Branchen-Boom: Auch die anderen Comic-Verlage mit veritablem Manga-Programm, also Carlsen, Kazé, Tokyopop, Egmont, Cross Cult und Panini, verzeichnen mindestens zweistellige Zuwächse, einige haben den Umsatz verdoppelt.

Angesichts hoher zweistelliger Zuwächse im ansonsten bestenfalls stabilen Buchmarkt kann tatsächlich von einem Boom gesprochen werden: