Zebralution bietet KI-gestützte Produktion von Hörbüchern

Audio

Der Audio- und Digitaldienstleister Zebralution führt die zwei aktuellen Branchenthemen KI und Hörbuchproduktion zusammen und bietet seinen Kundinnen und Kunden ab sofort einen Zugang zu einem Google-Tool für die automatische Produktion von Audiobooks.

Mit diesem Service waren zuletzt auch andere Anbieter an den Start gegangen, wenngleich mit unterschiedlichen Ausprägungen. Books on Demand (BoD) beispielsweise bietet seit Jahresbeginn den Service „BoD Audio“ an, wobei hier menschliche Sprecher die Aufgabe übernehmen und dieser Service von Autorinnen und Autoren zum jeweiligen Buchprojekt dazugebucht werden kann.

Zebralution wiederum nutzt eine Kooperation mit Google und setzt auf das Auto Narration Tool. Damit lassen sich E-Books mittels KI und text-to-speech-Technologie in Hörbücher umwandeln. „Effizient und kostengünstig“ soll die Nutzung damit sein, heißt es bei Zebralution. Gedacht sei diese Funktion vor allem für kleinere Verlage.

Das KI-Tool kann Inhalte aus ePubs in englischer, deutscher, französischer, spanischer und brasilianisch-portugiesischer Sprache in Audioformate umwandeln. Verlage erhalten durch Einblicke in Sales Daten die Möglichkeit, das Marktpotenzial von Audio-Content im internationalen Raum zu testen. Das fertige Hörbuch kann anschließend über das Vertriebsnetzwerk von Zebralution Audiobook, Google Play Books sowie über alle bekannten Kanäle hinweg vertrieben werden.

„Erfolgsversprechende Inhalte“ könnten im zweiten Schritt mit menschlichen Sprecherinnen und Sprechen als Hörbuch erstellt werden, heißt es weiter.