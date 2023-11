Buchhandel mit Fragezeichen vor der Hochsaison

Der deutsche Buchmarkt hat im Oktober erneut ein Umsatzplus erzielt. Auch in der Jahresrechnung geht die Branche nach 10 Monaten mit einem Plus in die herbstliche Hochsaison. Mit Blick aufs Vorjahr relativiert sich allerdings das statistische Wachstum.

Ausgangslage: Im Oktober 2022 war die Verunsicherung groß, vor allem durch die ungewissen Auswirkungen der Energiekrise vor dem Winter. Das Konsumbarometer des Handelsverbands HDE und der GfK-Konsumklima-Index erreichten vor einem Jahr ihren langjährigen Tiefpunkt. Zudem fehlten kalendarisch gegenüber dem recht guten Vorjahr stationär 2 Verkaufstage. Ergebnis: fast 10% weniger Absatz und 6% weniger Umsatz.

Die Stimmung hat sich danach zwar wieder aufgehellt, aber die in diesem Oktober 2023 erhobenen Umfragewerte lassen die Marktforscher aktuell wieder von einer Eintrübung und Abkühlung sprechen, wenn auch von höherem Niveau aus. In diesem Herbst seien keine Wachstumsimpulse aus privatem Konsum zu erwarten.