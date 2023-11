Personalwechsel in der Marketing- und PR-Abteilung bei Tolino Media

Personalia

Bei Tolino Media wurden die Bereiche Produktmarketing und PR neu besetzt. Michael Elflein (37) übernimmt das Produktmarketing der Tolino eReader, während Jana Greyling (26, Foto) den PR-Bereich neu verantwortet.

Bereits seit dem 15. August ist Michael Elflein als Produktmarketingmanager bei Tolino an Bord. Zuvor war er bei der Vertragswechselplattform WechselGott. Dort war er zuständig für die strategische Markenentwicklung, die Entwicklung der Marketingstrategie, Social Media und Public Relations. Mit Expertenwissen aus der Software- und Medienbranche soll Elflein künftig seine Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement und Marketing in die Weiterentwicklung der Buchhandels-Allianz einbringen.

Seit Anfang Oktober 2023 ist auch der PR-Bereich bei Tolino mMedia mit Jana Greyling neu besetzt. Als PR- und Veranstaltungsmanagerin verantwortet sie die Themenfelder Public Relations, Influencer Relations und Veranstaltungen und ist die zentrale Ansprechpartnerin für Journalisten und Influencern. Greyling kommt von dem deutschen Telekommunikationsunternehmen Gigaset. Dort verantwortete sie in den vergangenen dreieinhalb Jahren ein breites Spektrum an Themen, wie Social Media, Corporate Communications, Internal Communications und zuletzt die gesamte Produktkommunikation aller Geschäftsbereiche (Phones, Smartphones, Smart Home, Professional).

„Ich freue mich sehr, dass ab sofort mit Jana Greyling und Michael Elflein zwei hervorragende PR- und Marketing-Expert*innen am Erfolg der tolino-Allianz mitarbeiten“, so Michael Döschner-Apostolidis, Geschäftsleiter bei Tolino Media.