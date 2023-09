Zebralution setzt Hörbuch-Community Lismio neu auf

Audio

Der Berliner Digitalvertrieb Zebralution hat seine Hörbuch-Plattform Lismio neu aufgesetzt. Mit der neuen Version erhalten Hörbuch-Fans erstmalig eine plattformübergreifende Übersicht von Titeln, Serien, Autoren und Sprechern, wie das Unternehmen mitteilt. Dabei stellt Lismio selbst die Plattform und bündelt dort die entsprechenden Hörbuch-Titel von ganz verschiedenen Anbietern wie Deezer, Spotify, Napster oder Apple Music. Um diese Inhalte nutzen können, ist natürlich ein Abo bei den jeweiligen Anbietern erforderlich.

Anhand einer Shop-Übersicht gelangen User auf Lismio zu den Hörbüchern bei dem Service ihrer Wahl. Mit dem Update wurden zudem die wichtigsten Streaming- und Download-Anbieter von Hörbüchern aufgenommen.

Die kostenlose App für Web, iOS und Android soll dabei als „Inspirationsquelle zum Entdecken von Hörbüchern und Hörspielen“ dienen. Umfassende Meta-Daten wie Künstler, Titel, Cover, Laufzeit, Zusammenfassungen und Serieninformationen können über die Nutzeroberläche abgefragt werden. Über „Lismio Selections“ können Nutzer nach ihren Kriterien filtern und sich Lieblingstitel abspeichern.

Besonderer Fokus liege bei dem Relaunch auf „Lismio Collections“, wie Zebralution betont. „Collections“ sind spezielle Zusammenstellungen von den Lismio-Kuratoren, Verlagen, Autoren und Content-Creators bzw. Nutzern, die mit Freunden und Verwandten geteilt werden können.

Verlage erhalten mit Lismio eine innovative Lösung zur Vermarktung ihrer Inhalte. Das Lismio Team kuratiert regelmäßig Highlight-Titel in den sogenannten „Lismio Bühnen“. Dabei werden Produktionen in thematischen Sammlungen hervorgehoben und erlangen mehr Sichtbarkeit. Auch erweitern die Möglichkeiten durch KI den Funktionsumfang. So lassen sich zum Beispiel durch KI verschlagwortete Gefühle auswählen, um entsprechende Titel zu finden. In Kürze kommt auch eine KI-basierte API (Application Programming Interface) bei personalisierten Empfehlungen zum Einsatz.