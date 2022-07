Wie geht es dem E-Commerce, Herr Groß-Albenhausen?

Martin Groß-Albenhausen ist Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel (BEVH). Dieser hat gerade seine quartalsweise erhobenen Zahlen zum E-Commerce veröffentlicht. Im Interview spricht Groß-Albenhausen über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und die Lage im E-Commerce nach dem 1. Halbjahr 2022. Die Kurzfassung: Die Party ist vorbei, die Branche sei wieder im Geschäftsalltag angekommen.

In Schlagzeilen war zuletzt die Rede vom „Ende des Booms“. Wo steht der E-Commerce tatsächlich?

Ich schmunzele immer ein wenig, wenn ich solche Aussagen lese. Der E-Commerce wächst seit 20 Jahren, und in den vergangenen zwei Jahren hat die Pandemie das Wachstum zusätzlich forciert. Wir verzeichnen jetzt fürs 1. Halbjahr zwar tatsächlich einen Umsatzrückgang von 1,3%, aber eben von einem hohen Niveau aus. Um die aktuellen Zahlen in den längerfristigen Trend einzuordnen: Die E-Commerce-Umsätze liegen ein Drittel über denen des 1. Halbjahres 2019. Was die gegenwärtige Lage also besser beschreibt, ist das, was About-You-Chef Tarek Müller kürzlich gesagt hat: Die Party ist vorbei. Das heißt, wir befinden uns nach dem Pandemie-Boom wieder im Geschäftsalltag, und die Unternehmen müssen auch wieder hart für ihre Umsätze arbeiten.