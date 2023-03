Mehr Remittenden aus E-Commerce-Lagern

In der 12. Kalenderwoche hat der stationäre Buchhandel in Deutschland um fast 16% zugelegt, der Online-Buchhandel „nur“ um 8% (was im Gesamtmarkt +13% ergibt). In anderen Wochen geht die Schere zwischen dem stationären und dem Online-Vertrieb sogar noch weiter auseinander. Es ist die Normalisierung nach einem extremen Ausschlag.

Rückblende: Die Corona-Hochzeit hatte dem ohnehin bis dato stetig wachsenden Online-Handel noch einen zusätzlichen Auftrieb gegeben. 2021 wurde zum Boom-Jahr des Online-Handels, ganz besonders gepusht im 1. Quartal durch die damaligen Ladenschließungen im langen Corona-Lockdown. Dieses hohe Niveau konnte der E-Commerce zuletzt nicht halten, es kam auch im Online-Buchhandel zum Knick – eine Mischung aus der Normalisierung nach dem 2021er Boom und der allgemeinen Konjunktur-Abkühlung durch den Ukraine-Krieg: