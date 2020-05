Schweizer Buchmarkt im April deutlich unter Vorjahr

Wie in Deutschland und in Österreich mussten die Schweizer Buchhändler Mitte März aufgrund der Coronakrise ihre Läden schließen. Im Gegensatz zu den Nachbarländern dürfen sie allerdings erst am 11. Mai wieder öffnen. Die April-Umsätze sind also von den flächendeckend angeordneten Ladenschließungen geprägt, die zu empfindlichen Umsatzeinbußen geführt haben. Das zeigen die Zahlen des buchreport-Um­satztrends auf Basis des Handelspanels von Media Control: …

Im Folgenden geht es zur Analyse des Umsatztrends April aus dem buchreport.express 19 (7. Mai), hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.