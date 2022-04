Viele Spannungstitel mit deutscher Tastatur

Handel, Markt, Verlage

Krimis haben ihre Hochsaison in der Ferienzeit und zu Weihnachten. Anders als in früheren Jahren gibt es deutlich weniger Übersetzungen. Unangefochtener Spitzenreiter ist der produktive Sebastian Fitzek.

Früher war mehr Spannung? Dafür gibt es ein Indiz: Der Anteil der Krimis, Thriller und Horrorgeschichten an in Deutschland verkauften Belletristik-Büchern sinkt kontinuierlich, vor allem im Taschenbuch, das im Spannungs-Genre dominiert.

In dem vom Media Control Handelspanel abgedeckten 10-Jahres-Zeitraum ist der Anteil der Warengruppe 12 „Spannung“ über alle Printformate von 26,5% (2011) auf zuletzt 20,3% (2021) gesunken. Hat womöglich das immer weiter gewachsene Krimi-Angebot allein im linearen Fernsehen das Interesse am Krimilesen abgestumpft?

So einfach ist der Fall nicht: An der Ermittlungs-Pinnwand hängt ein großes E mit Fragezeichen. Denn in den vergangenen 10 Jahren haben schließlich E-Books mehr Marktanteile erobert – mit einem hohem Anteil an Genre-Belletristik. Zwar ist die Datenlage der Verkaufszahlen bei E-Books schlechter als bei gedruckten Büchern, aber die von Media Control erfassten E-Book-Verkäufe in buchhändle­rischen Shops (u.a. der Tolino-Allianz) zeigen: Rund 37% der Titel-Downloads gehören ins Spannungsfach.

Und weil der E-Book-Markt wächst, wenn auch zuletzt mit gebremstem Schaum, gleicht sich da einiges aus: Gedrucktes und Digitales zusammen kommen über die Jahre bei den verkauften Stückzahlen auf einen dann doch recht konstanten Marktanteil von rund 25%. Also insgesamt wohl kein Spannungsverlust.

Schaut man übrigens auf die Liste der meistverkauften Spannungs-Titel der vergangenen 5 Jahre, steht gedruckt wie digital jeweils „Das Paket“ von Sebastian Fitzek an der Spitze.

Deutschsprachige Autoren vorn

Der hochproduktive und von Droemer auch mit seiner Backlist intensiv vermarktete Fitzek steht auch mit einigem Abstand an der Spitze der meistverkauften Spannungsautoren 2021, gefolgt von Charlotte Link, Klaus-Peter Wolf und insgesamt 8 deutschsprachigen Autoren in den Top 10 (s. Tabelle).

Tatsächlich dominieren die „einheimischen“ Autorinnen und Autoren auch in der Breite den deutschen Buchmarkt. Das zeigt eine Analyse der 100 meistverkauften Spannungsautoren 2021:

49 haben eine deutsche Tastatur, 33 kommen aus dem englischsprachigen und 14 aus dem nordeuropäischen Sprachraum.

Diese 49 deutschsprachigen Autorinnen und Autoren sind überproportional erfolgreich und setzten 59% der verkauften Bücher aller Top-­100-Autoren ab.

Der Befund ist insofern bemerkenswert, als lange Zeit der Spannungsmarkt von Übersetzungen geprägt war:

Vor 10 Jahren dominierten mit 52 der Top 100 noch klar englischsprachige Spannungsautorinnen und -autoren gegenüber 32 deutschsprachigen.

Auch vor 5 Jahren waren englischsprachige Importe immer noch ausgeprägt, während sich allerdings immer mehr die deutschsprachigen Originale Marktanteile eroberten.

Hinter dem Aufschwung stehen nicht nur mehr hiesige Autorinnen und Autoren, die das Genre gut beherrschen, sondern auch bewusste verlegerische Entscheidungen, nicht mehr in so großem Stil angelsächsisches Massenfutter in die Übersetzung fürs wohlfeile Taschenbuch zu geben.

Spannung wird stationär gekauft

Wie die Nachfrage nach Spannungslektüre in diesem Jahr in Deutschland ausfallen wird, ist nach dem 1. Quartal noch nicht recht absehbar:

Absatz: Es wurden 7% mehr Bücher verkauft als im Lockdown-geprägten Vorjahresquartal, aber auch gut 10% weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Umsatz: Dank eines höheren Durchschnittspreises liegt der Umsatz 11% über Vorjahr und „nur“ noch knapp 5% unter dem 1. Quartal 2019.

Die Aussichten sind auch deshalb noch offen, weil die Hauptsaison ohnehin im 2. Halbjahr liegt:

Spannung im Hardcoverformat wird zu über 50% im 4. Quartal, also im Weihnachtsgeschäft verkauft.

Bei dem im Spannungssegment dominierenden Taschenbuch-Format spielt das Weihnachtsgeschäft nicht diese überragende Rolle. Denn auch die Hauptferienzeit (Juli/August) markiert einen ersten Nachfrage-Höhepunkt.

Krimis werden noch ausgeprägter als andere Belletristik-Titel weit überwiegend in Buchhandlungen und im Bahnhofsbuchhandel gekauft. Die stationären Vertriebswege hatten in den Jahren vor 2020 auch kaum Marktanteile an den Online-Vertriebsweg verloren. Selbst während der Corona-Lockdowns haben Krimi-Käufer in vergleichsweise geringem Umfang auf den Online-Einkauf umgeschwenkt.

Thomas Wilking

Meistverkaufte Spannungs-Programme 1 Droemer Knaur (Fitzek, Tsokos, Martin) 2 Blanvalet (Link, Elsberg, Child) 3 Rowohlt (Safier, Beckett, Rosenfeldt) 4 Bastei Lübbe (Rossmann, Follett, Hoppe) 5 dtv (Falk, Adler-Olsen, Jensen) 6 Goldmann (Gruber, Coben, Robotham) 7 Fischer (Wolf, Strobel, Maurer) 8 Heyne (King, Clark, Grisham) 9 Ullstein (Neuhaus, Klüpfel/Kobr, Nesbø) 10 Kiepenh. & Witsch (Bannalec, Schorlau) in Deutschland, 1.4.2021 bis 31.3.2022 gedruckte Bücher (alle Vertriebskanäle) und E-Books ab 3 Euro (buchhändlerische Online-Shops); in Klammern: Auswahl wichtiger Autoren Daten: Media Control Handelspanel