»Videoboom« in den Social Media

Die Buchbranche freut sich, dass via Instagram und BookTok vor allem junge Leserinnen zum gedruckten Buch finden. Die Social-Media-Nutzung unterscheidet sich weiterhin stark nach Alterskohorten, zeigt eine aktuelle Studie.

Die Social-Media-Ära währt nun bereits fast 20 Jahre, eingeleitet mit dem Start von Facebook 2004. Die Nutzung geht demografisch immer noch recht weit auseinander: In den verschiedenen Altersgruppen zeichnen sich sehr unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten ab, zeigt die ARD/ZDF-Onlinestudie. Die Daten beziehen sich jeweils auf die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre:

52% der nutzen regelmäßig, das heißt mindestens einmal wöchentlich Soziale Medien, das sind 2 Prozentpunkte mehr als 2022.

91% sind es bei den 14-bis 29-Jährigen

67% der 30- bis 49-Jährigen

36% bei den 50- bis 69-Jährigen

14% in der Generation 70+

Während 2022 noch deutlich mehr Artikel in Sozialen Netzwerken gelesen als Videos angeschaut wurden, spricht die Studie in diesem Jahr von einen „Videoboom“. Das zeigt sich in der „Tagesreichweite“:

23% sehen täglich Videos auf Instagram, TikTok, Snapchat oder anderen Social-Media-Plattformen (+7 Prozentpunkte)

23% lesen täglich Textbeiträge (–2 Prozentpunkte).

Die Videonutzung ist besonders in der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen ausgeprägt. Die Videonutzung profitiere, mutmaßt die ARD/ZDF-Onlinestudie, „weil die Algorithmen Videos, vor allem kurze, mehr und mehr bevorzugen“ mit der Folge, dass Influencerinnen und Influencer, aber auch mehr Privatpersonen fast nur noch Videos posten, auch befördert durch den Boom der Video-Plattform TikTok, die im Spartenkanal #BookTok viele Leserinnen und Leser mit Buchtipps erreicht. Bevölkerungsgruppen über 30 Jahre nutzten allerdings wie gehabt mehr Artikel als Videos.

Apropos Video: YouTube wird in der Studie ARD/ZDF-Onlinestudie nicht als reine Social-Media-Plattform angesehen, sondern als Videoplattform und ist deshalb nicht berücksichtigt.

Instagram ist meistgenutzt

In der Gesamtbevölkerung ist Instagram mit 25% (+4 Prozentpunkte) täglicher Nutzung die meistgenutzte Social-Media-Plattform vor Facebook (20%, unverändert) und TikTok (10%, +2 Prozentpunkte).

Auch hier weicht das Nutzungsverhalten Jüngerer deutlich ab. Die Altersgruppe 14 bis 29 Jahre nutzen als Lieblingsplattformen Instagram (63% tägliche Nutzung, +7 Prozentpunkte), Snapchat (37%, +1 Punkt) und TikTok (30%. +1 Punkt). Erst dann folgen Facebook, BeReal und X/Twitter.

Im Ausblick der Studie heißt es, dass Instagram in den nächsten Jahren die tonangebende und zugleich relevanteste Plattform bleibt.

Hier geht es zur ausführlichen Studie Wolfgang Koch: Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2023 (Media Perspektiven 26/2023)