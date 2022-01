Twitch für Einsteiger: Die erfolgreiche Live-Streaming-Plattform im Überblick

Twitch ist die beliebteste Live-Streaming-Plattform weltweit und wird vor allem in der Gaming-Szene genutzt. Doch seit 2020 ist die Plattform auch stark in anderen Bereichen gewachsen.

Ist Twitch mehr als Gaming? Lohnt es sich jetzt noch einzusteigen? Wie sehen Marketingmöglichkeiten aus und wie kann die Buchbranche die Plattform für sich nutzen?

Was genau an dem Hype der Streaming-Plattform dran ist, was der Reiz an Live-Content ist und welches Potential Twitch für die Buchbranche bietet, erklärt Anja Spägele, Marketing Managerin bei Bilandia, im pubiz-Webinar.