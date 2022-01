Twitch: Neues Futter für satte Onliner

Digital, Marketing, Social Media

Video-Content ist gefragt wie selten zuvor. Was kann die Live-Streaming-Plattform Twitch, und welche Verlage sollten sie sich näher anschauen? Das erklärt Bilandia-Marketing-Managerin Anja Spägele in einem pubiz-Webinar am 20. Januar.

Twitch ist vor allem als Gaming-Plattform bekannt. Mittlerweile ist sie seit 10 Jahren live – und auch die Nutzerinnen und Nutzer altern mit. Das merke man auch deutlich am Content, erklärt Anja Spägele. Koch-Livestreams, gemeinsame DIY-Projekte, Unterhaltungen oder gemeinsames Video-Schauen: „Die Möglichkeiten sind dort heute sehr viel vielfältiger als zu Beginn.“

Im Gegensatz zu YouTube oder TikTok stehen bei Twitch Live-Events im Fokus. Deshalb bietet die Plattform auch bessere Tools zur Chat-Moderation und Interaktion. Verlage können über Twitch Live-Formate wie beispielsweise Lesungen, Interviews oder gemeinsame Schreibmarathons umsetzen.

Auf der Plattform sind vor allem junge Menschen unter 35 Jahre unterwegs, sie sind überwiegend männlich (65%) und mit dem Internet und Social Media groß geworden. Sie vernetzen sich online und suchen nach schneller Unterhaltung, Ablenkung vom Alltag und ein bisschen auch nach einem Mittel gegen Einsamkeit, beschreibt Spägele die Zielgruppe.

Für Verlage sei Twitch vor allem deswegen interessant, weil Live-Events neu gedacht werden müssten. Spägele: „Nach der zwanzigsten Live-Lesung auf Instagram haben die Nutzerinnen und Nutzer sich satt gesehen. Es müssen neue, interaktive und vor allem spannende Formate her, die es schaffen, die Nutzerinnen und Nutzer am Ball zu halten.“