Thalia eröffnet in Emden an neuem Standort

Buchhandel

Ganz zufrieden war Buchhandels-Marktführer Thalia mit seiner Präsenz im niedersächsischen Emden nicht. 2016 musste das Unternehmen seinen alten, 2008 eröffneten Standort mit 500 qm Fläche verlassen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Thalia verkleinerte sich am neuen Standort in der Innenstadt auf 140 qm, doch offenbar war das auch nicht die richtige Lösung.

Jetzt soll am dritten Standort alles gut werden: Am Stadtgarten 11, nur wenige Gehminuten vom alten Standort, fand Thalia ein neues Ladengeschäft, in dem nun rund 300 qm Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Am 23. Mai soll das Geschäft öffnen.

„Wir freuen uns darauf, unsere Kundinnen und Kunden vor Ort künftig mit noch mehr Buchliebe zu begrüßen“, so Leiterin Natascha Hinrichs: „Die Bereiche Kinder- und Jugendbuch, speziell die Themen Manga und Young Adult, aber auch unser Spielwarensortiment finden in unserer Buchhandlung künftig mehr Platz.“ Durch die Flächenvergrößerung bestehe perspektivisch zudem erstmals die Möglichkeit, Veranstaltungen wie Lesungen und Signieraktionen in der Buchhandlung zu realisieren und so das kulturelle Leben in der Stadt aktiv mitzugestalten.

Mit dem Umzug schafft Thalia darüber hinaus auch neue Arbeitsplätze in der Stadt: „Durch die Vergrößerung können wir unsere jetzige Auszubildende in eine Festanstellung übernehmen und werden zusätzlich eine weitere Vollzeitkraft einstellen.“