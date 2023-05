Marlen Heislitz spricht für Büchergilde Gutenberg

Personalia

Seit Mai hat Marlen Heislitz (37) die Leitung der neu geschaffenen Abteilung Unternehmenskommunikation der Büchergilde Gutenberg in Frankfurt am Main übernommen. Bereits seit Sommer 2018 betreute sie im Marketing als Chefin vom Dienst (CvD) die redaktionellen Inhalte und sämtliche Produktionsabläufe des quartalsweise erscheinenden Büchergilde-Magazins.

Zu ihrem künftigen Aufgabenbereich gehört vor allem die (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung wirksamer Strategien für die Verlagskommunikation an Seite der Geschäftsleitung sowie die abteilungsübergreifende Koordination der Kommunikationskanäle. „Mit ihrem Ideenreichtum und Organisationstalent verstärkt Frau Heislitz seit Jahren unsere Marketingabteilung. Wir freuen uns nun besonders, dass sie auch weiterhin ihre Kreativität und Initiative bei der Büchergilde einbringt und wir die neue Position so qualifiziert besetzen konnten. Eine solche interne Weiterentwicklung stärkt uns für die Zukunft. Dies begrüßen wir auch in Hinblick auf das 100-jährige Jubiläum der Büchergilde im kommenden Jahr“, betont Verleger Alexander Elspas.

Heislitz kam Anfang 2018 zur Büchergilde Gutenberg, nach vorherigen Stationen in der PR-und Verlagsbranche. Sie absolvierte ihre Ausbildung zur Verlagskauffrau in einem Wissenschaftsverlag. Anschließend studierte sie Japanologie und Kulturanthropologie an der Goethe-Universität Frankfurt.