Rupprecht übernimmt Buch Greuter

Buchhandel

Die Buchhandelskette Rupprecht baut ihr Filialnetz in Baden-Württemberg aus: Mit der Übernahme des Regionalfilialisten Buch Greuter knackt Rupprecht die Marke von 50 Filialen.

Rupprecht, mit einem Umsatz von 39,7 Mio Euro (2021) in der buchreport-Erhebung der „Größten Buchhandlungen“ vertreten, hat auf seiner Internetseite die 4 Greuter-Filialen in Tuttlingen, Singen, Radolfzell und Rottweil aufgeführt, die Übergabe der Läden erfolgt zum 1. Juli. Hintergrund des Verkaufs ist die Suche nach einer Nachfolge: Ihm sei es wichtig gewesen, dass die Arbeitsplätze der 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bleiben, bestätigt Inhaber Christoph Greuter gegenüber Langendorfs Dienst. Die Läden sind zwischen 300 und 360 qm groß.

Das von Johannes und Maria Rupprecht geführte Unternehmen mit Sitz in Vohenstrauß hat in den vergangenen Jahren ihr Filialnetz kontinuierlich erweitert: Zuletzt erfolgte die Neueröffnung in Regensburg (im Center REZ) im Oktober und die Übernahme der Buchhandlung Rolles in Penzberg im August des vergangenen Jahres, 2020 war ein Standort in Rosenheim hinzugekommen. Mit den Läden von Buch Greuter hat Rupprecht jetzt insgesamt 53 Standorte in Bayern und Baden-Württemberg.