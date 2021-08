Rupprecht übernimmt Buchhandlung Rolles

Buchhandel, Handel

Die Buchhandlung Rupprecht, derzeit mit 46 Filialen in Filialen in Bayern und Baden-Württemberg präsent, übernimmt die Buchhandlung Rolles in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau, südlich von München).

Die Geschwister Karin und Peter Rolles führen das Geschäft, das ihre Eltern gegründet haben, seit 34 Jahren. Die Übergabe an Rupprecht erfolgt zum 1. September aus privaten Gründen. Die Fläche in der Bahnhofstraße 24a hat ca. 340 qm und verfügt im Untergeschoss über eine Papeterie-Abteilung.

Die Buchhandlung Rupprecht von Johannes Rupprecht und Maria Rupprecht hat in den vergangenen Jahren ihr Filialnetz kontinuierlich erweitert: Zuletzt waren Standorte in Rosenheim (Herbst 2020) und Regensburg (Dezember 2020) hinzugekommen. In der Filiale in Rosenheim wurde ein neues Ladendesign umgesetzt. Maria Rupprecht hat das Konzept in einem kurzen Film auf der Facebook-Seite ihrer Buchhandlung vorgestellt.