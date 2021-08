Paul Pietsch Verlage liefern E-Books über die Zeitfracht Verlagsauslieferung aus

Aus den Unternehmen

Die Paul Pietsch Verlage liefern seit Juli ihre E-Books über die Digitale Verlagsauslieferung der Zeitfracht GmbH aus. Damit erweitert die Verlagsgruppe die Zusammenarbeit mit der Zeitfracht, die seit 2015 mit der Auslieferung von gedruckten Büchern beauftragt ist. Technischer Kooperationspartner der Zeitfracht bei der digitalen Distribution ist das Münchner Software-Unternehmen Open Publishing.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die Paul Pietsch Verlage auch bei der Distribution ihrer Digitalprodukte für uns entschieden haben. Sie profitieren von der nahtlosen Integration sämtlicher Leistungen: die Buchauslieferung, den in die Supply Chain integrierten Print on Demand und die digitale Distribution, die wir bei Open Publishing in guten Händen wissen“, sagt Thomas Raff, Sprecher der Geschäftsführung der Zeitfracht GmbH.

Mit dem Motorbuch Verlag, den Verlagen pietsch, Müller Rüschlikon und transpress sowie dem Schweizer Partnerverlag Bucheli verfügen die Paul Pietsch Verlage über ein Gesamtprogramm von rund 2.800 lieferbaren Ratgebern. Damit bieten sie ihren Kunden eine Fülle von Fachwissen und Informationen zu den Themen Mobilität, Technik und aktive Freizeit.

Christian Pflug, Vertriebs- und Marketingleiter der Paul Pietsch Verlage: „Durch die Integration der digitalen Distribution bei Zeitfracht und Open Publishing können wir unseren Kunden nun sämtliche Publikationen unserer fünf Imprints aus einer Hand anbieten – ganz unabhängig vom Ausgabeformat. Die neue Partnerschaft bietet die besten Voraussetzungen für die Erschließung weiterer Umsatzpotentiale: Im Rahmen unseres Digitalisierungsprogramms werden wir mittelfristig einen Großteil unserer über 8.000 Titel umfassenden Backlist- und Archivtitel digital verfügbar machen können.“