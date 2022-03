Die größten Buchhändler 2021/22

Bundesweite, regionale und lokale Größen sowie die Spezialisten: Zum 33. Mal präsentiert buchreport die Buchhandels-Marktführer.



„Die größten Buchhandlungen”, das sind 36 Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Geordnet sind sie nach diesen Kategorien:

Die Marktführer mit dem Online-Shop Amazon und den überregionalen Multichannel-Anbietern Thalia|Mayersche, Hugendubel und Weltbild.

Die Regionalfilialisten haben ihre Terrains vor allem in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz.

Die großen Solisten sind lokale Einzelhandelsleuchttürme, die sich in wenigen Städten behaupten.

Im Medienhandel und Bahnhofsbuchhandel spielen Bücher eine wichtige Rolle, bilden aber nur ein Teilsortiment in einem buchaffinen Umfeld.

Die Fachinformationsmittler bedienen ein professionelles Klientel: Bibliotheken, Anwaltskanzleien, Unternehmen – immer häufiger in digitaler Form und ergänzt um Dienstleistungen rund um die Medienbeschaffung.

Die Steckbriefe der einzelnen Unternehmen umfassen jeweils Angaben zu Führungspersonal, Mitarbeiterzahl, Sortiment, Jahresumsatz sowie zu Filialen, Verkaufsfläche und Online-Shop.

Die Angaben beziehen sich im Wesentlichen auf das Jahr 2021. Alle Umsätze sind in Euro ausgewiesen, die Umsätze in der Schweiz entsprechend umgerechnet. Dafür wurden die Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank verwendet, und zwar jeweils der Jahresdurchschnitt: 2021: 1 € = 1,0811 sFr. Auf Veränderungen wie anstehende oder vollzogene Übernahmen von Unternehmen wird in den Anmerkungen verwiesen.

