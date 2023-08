Pierce Brown punktet mit 6. Band der »Red Rising«-Reihe

Bestseller international, Bücher und Autoren

Die Science-Fiction-Reihe „Red Rising“ ist seit fast 10 Jahren in der Mache, jetzt ist endlich Band 6 da: Pierce Browns „Light Bringer“ (Del Rey Books) steht in den USA aktuell auf Platz 2 der Belletristik-Bestsellerliste, in Großbritannien sichert sich der Titel Platz 5.

In „Light Bringer“ erzählt Brown die Geschichte der Hauptfigur Darrow weiter, der zunächst als Minenarbeiter auf dem Mars lebt und dann als Widerstandskämpfer gegen das Regime als Reaper (Schnitter) bekannt wird. Im aktuellen Band macht er sich nach einer Niederlage auf dem Merkur auf den langen Weg nach Hause.

Mit „Light Bringer“ ist Browns „Red Rising“-Reihe noch nicht abgeschlossen. Der erste Teil der Reihe besteht aus der Trilogie „Red Rising“ (2014), „Golden Son“ (2015) und „Morning Star“ (2016). Der zweite Teil soll laut Brown 4 Bände bekommen, also steht nach „Light Bringer“ jetzt noch ein Band aus. Wann „Red God“ erscheinen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Die Bände 1 bis 3 liegen in deutscher Übersetzung bei Heyne vor. Seit Band 4 erscheint die Reihe bei Cross Cult. Dort wird im November mit „Zeitalter des Lichts“ auch der aktuelle 6. Band veröffentlicht – wegen der Länge jedoch nur die erste Hälfte: „Zeitalter des Lichts. Teil eins“ kommt bereits auf 650 Seiten, der zweite Teil folgt dann im Januar 2024. Auch Band 5 war schon in 2 Bücher aufgeteilt worden.

Pierce Brown Light Bringer. A Red Rising Novel, 800 S., Del Rey Books, ISBN 978-0-425-28597-8