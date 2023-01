Peter Sprenger übernimmt neuen Job bei Beltz

Personalia, Verlage

Die Weinheimer Verlagsgruppe Beltz meldet zwei Personalien: Zum Jahresanfang nahm Peter Sprenger seine Tätigkeit als Leiter Systeme & Prozesse in einer neu geschaffenen Position bei Beltz auf. Kern seiner Aufgabe sind die Weiterentwicklung und Optimierung der technologischen Infrastruktur sowie der damit einhergehenden Prozesse für Beltz und Campus.

Der gelernte Buchhändler studierte nach seiner Ausbildung in Mainz Germanistik, Buchwesen und Filmwissenschaften und leitete während seines Studiums 7 Jahre lang die EDV-Abteilung in der Gutenberg-Buchhandlung Dr. Kohl. Nach seinem Magister-Abschluss wechselte er zum Anbieter für e-Learning-Lösungen „imc“ in Saarbrücken und war dort 8 Jahre als Berater, Leiter der Unternehmenskommunikation und Chefredakteur tätig. 2014 wählte er den Weg zurück in die Verlagsbranche als Prozess- und Produktdatenmanager bei Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, wo er zuletzt die IT-Abteilung der gesamten Verlagsgruppe leitete. Er war insbesondere verantwortlich für die gesamte IT Infrastruktur, Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse sowie Einführung, Management und Migration aller IT-Systeme.

Neu im Haus ist ebenfalls Elke Hartmann-Wolff. Sie ist als Redakteurin beim Magazin „Psychologie Heute“ eingestiegen. Sie wird sowohl für das Print-Magazin als auch für psychologie-heute.de Inhalte und Formate produzieren.