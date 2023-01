Der italienische Manuskript-Dieb

Verlage

Über mehrere Jahre lang wurden prominente Autorinnen und Autoren wie Stieg Larsson, Margaret Atwood oder auch der Schauspieler und Autor Ethan Hawke Opfer von Manuskript-Diebstählen. Seit Anfang 2022 war klar: Mutmaßlicher Täter war der Italiener Filippo Bernardini, seinerzeit für Simon & Schuster tätig. Seine Masche war ausgeklügelt: Mit gefälschten Webpräsenzen und Emailadressen versuchte er als angeblicher Literaturagent oder Verlagsmitarbeiter an ganze Manuskripte oder Auszüge zu gelangen – am Ende soll er so rund 160 Manuskripte oder Manuskript-Auszüge erschlichen haben.

Nachdem das FBI Bernardini im Januar 2022 am John. F. Kennedy Airport in New York festnahm, wurde der Fall juristisch aufgearbeitet. Jetzt berichtet der britische Sender BBC, dass Bernardini sich in New York schuldig bekannt habe. Unklar sei weiterhin das Motiv des Italieners, denn weder hätten Manuskripte den Weg in die Öffentlichkeit gefunden noch habe Bernardini je eine Art „Lösegeld“ gefordert.

Im April soll die Verhandlung enden, laut BBC drohen dem Mann bis zu 20 Jahre Haft.