James Patterson auf Abwegen

Bücher und Autoren

James Patterson ist einer der weltweit erfolgreichsten Autoren und Dauergast in den Belletristik-Bestsellerlisten. Sachbücher finden im Repertoire des 70-Jährigen selten statt, aber wenn sein Name auf dem Umschlag eines Sachbuchs steht, ordert der Handel trotzdem große Mengen, wohlwissend, dass Patterson ein Publikumsmagnet ist, egal was er schreibt. Dass der neue Patterson „Walk in My Combat Boots“ im Sachbuch-Ranking auf Platz 2 eingestiegen ist, ist deshalb keine Überraschung.

Zumal der Erfolgsautor ein Thema aufgreift, das den meisten Amerikanern grundsätzlich am Herzen liegt: ihre Soldaten. „Walk in My Combat Boots“ ist eine Sammlung von Hunderten von Gesprächen mit aktiven und ausgeschiedenen Soldaten der US-Armee, die Patterson gemeinsam mit dem pensionierten Army Sergeant Matt Eversmann geführt und von Chris Mooney inhaltlich in Form hat bringen lassen. Was die Männer und Frauen verbindet, ist die Tatsache, dass fast alle entweder in Vietnam, im Irak oder in Afghanistan Einsätze hatten, die tiefe Spuren in ihrem Leben hinterlassen haben.

Erschienen ist „Walk in My Combat Boots“ bei Pattersons Hausverlag Little, Brown, der das Hardcover mit einer intensiven Medienkampagne begleitet hat. Innerhalb weniger Tage hat der Verlag nahezu 50.000 Exemplare verkauft. Die großen Discounter wie Target und Walmart bieten das mit 30 Dollar ausgepreiste Buch für 18 Dollar an und verkaufen es in bester Lage nahe der Kassen stapelweise direkt aus großen Kartons.