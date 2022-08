Orell Füssli eröffnet 2023 neue Filiale in Zürich-Altstetten

Der rund 90 Quadratmeter große Laden ist die 8. Buchhandlung des Unternehmens in Zürich und schweizweit der 47. Standort. Orell Füssli ist in 13 Einkaufszentren präsent.

Der Schweizer Buchfilialist Orell Füssli Thalia schließt Anfang 2023 im Einkaufscenter Neumarkt in Zürich-Altstetten ein neues Geschäft auf.

Die neue Filiale mit Vollsortiment soll nach dem modernen Ladenkonzept des Filialisten gestaltet werden. Dazu gehören Holzelemente und eine klare Raumeinteilung.

„Wir arbeiten konsequent daran, an allen relevanten und gut frequentierten Lagen in der Deutschschweiz mit unseren Orell Füssli-Filialen präsent zu sein.“, sagte Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin von Orell Füssli Thalia. „Damit setzen wir weiterhin auf die wichtige stationäre Expansion, ein zentraler Pfeiler unserer Strategie nebst der digitalen Präsenz im Onlineshop und in B2B-Bereichen. Unsere Buchhandlungen sind Begegnungsorte. Dafür sorgen neben der einladenden Innengestaltung vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit kompetenter Beratung und ihrer Begeisterung für das Lesen das Buch erlebbar machen.“