Der Marburger Buchhändler Uli Hogh-Janovsky ist tot

Am Montag ist der Marburger Buchhändler Uli Hogh-Janovsky (67) überraschend verstorben. Er hatte sich lange Zeit für den linken Buchhandel in Deutschland engagiert.

Hogh-Janovsky galt als „Urgestein“ der Buchhandlung Roter Stern und des linken Buchhandels in Deutschland. Seit 1979 zählte er zum Kollektiv des Marburger Buchladens. „Keiner hat dem Roten Stern auch nur annähernd so lange die Treue gehalten wie er. Sein Name ist mit der Erfolgsgeschichte dieses selbstverwalteten Betriebes, der im Sommer 2019 sein fünfzigjähriges Jubiläum feierte, aufs Engste verbunden.“, schreibt sein Buchhändler-Kollege Michael Lemling von der Münchner Buchhandlung Lehmkuhl.

Hogh-Janovsky starb an den Folgen eines Herzinfarktes im Urlaub.