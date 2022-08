Satte 270 Quadratmeter für Comics und Manga in Augsburg

Handel

Ein bisschen wurde Thierry Zeller zum Glück gezwungen: Nach 16 Jahren in der Augsburger Innenstadt flatterte dem Comic-Händler Anfang des Jahres die Kündigung ins Haus. Dank einiger Leerstände in der Stadt war aber ein neuer, allerdings weniger zentraler Standort schnell gefunden. Dafür präsentiert Zellers Laden Comic Time sein Angebot auf deutlich größerer Fläche. Statt bisher auf 120 qm stehen den Comics und Mangas seit Anfang Juli rund 270 qm Verkaufsfläche zur Verfügung.

Nach dem ersten Monat am neuen Standort fällt die erste Bilanz positiv aus: „Bombig“ sei der Juli verlaufen, so Zeller gegenüber buchreport. Die Kunden seien sehr neugierig gewesen. Weil das Geschäft weniger von Laufkundschaft abhängig sei und die meisten Stammkunden ohnehin nicht in Augsburgs Zentrum wohnten, sei fast kein Kundenschwund zu verzeichnen. Zeller freut sich stattdessen vor allem über die weiter steigende Nachfrage nach Mangas, hier wachse ein völlig neues Publikum heran.