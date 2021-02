Nun offiziell: Zeitfracht wird Mehrheitsgesellschafter bei BuchPartner

Logistik, Verlage

Die Zeitfracht-Gruppe hatte vom Kartellamt Mitte Januar „grünes Licht“ für ihren Zukauf bei BuchPartner erhalten, das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Jetzt sind alle formalen Voraussetzungen erfüllt und der Kaufprozess abgeschlossen: Zeitfracht darf sich also mehrheitlich an der BuchPartner GmbH in Darmstadt beteiligen und damit ihr Kerngeschäftsfeld Medienlogistik erweitern.

Thomas Raff, Geschäftsführer der Zeitfracht GmbH: „Mit BuchPartner haben wir eine ideale Ergänzung unserer bisherigen Aktivitäten im Buchmarkt gefunden. Wir sind uns sicher, dass die Kombination Zeitfracht und BuchPartner eine gute Zukunft vor sich hat und wir uns miteinander in den relevanten Märkten weiterentwickeln. Mit Kai Gellert als Geschäftsführer, seinem Team, und dem Standort Darmstadt setzen wir auch weiterhin auf Kontinuität und Berechenbarkeit, aber auch auf Kreativität und schnelle Umsetzung.“



Kai Gellert, Geschäftsführer von BuchPartner: „Ich freue mich, dass unser Familienunternehmen nun Mitglied in der Zeitfracht Gruppe ist. Wir haben zusammen mit unserem neuen Gesellschafter viele spannende Projekte auf der Agenda, die wir nun umgehend angehen und verwirklichen können.“

Erst vor wenigen Tagen war auch die Übernahme der VEMAG genehmigt und abgeschlossen worden.

Dazu auch: Was Zeitfracht an VEMAG und BuchPartner reizt