Bookwire wächst in der Pandemie

Der Digital-Spezialist Bookwire hat im Corona-Jahr 2020 deutlich zugelegt. Wenig überraschend: Für digitalen Content bildeten Maßnahmen wie Lockdowns einen enormen Katalysator – sichtbar durch gewachsene Nachfrage, neue Zielgruppen, neue Ansprüche an Produktion, Distribution, Verwertungsketten und Marketing. Bookwire nennt das Jahr als eines „des Lernens und des Zusammenhalts, aber auch der Innovationen“. (Ausführliche Meldung hier)

In Zahlen lässt sich das Wachstum am ehesten erkennen: Rund 600.000 Titel wurden zum Jahresende 2020 weltweit von Bookwire für Verlagskunden verwertet – ein Plus von 11% im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahl der Audiobooks stieg um 46% auf rund 90.000 Titel, E-Books legten um 6% auf rund 500.000 und Print-on-Demand um 18% auf über 4.500 Titel zu.

Das wurde auch in den Umsätzen sichbar. Global stiegen sie um 46%, mit Audio als bleibend treibender Kraft: 123% Wachstum überstrahlen die ebenfalls positiven 32% Wachstum bei E-Books. Der Bookwire Audiobook-Produktionsservice „Bookwire WAY“ verzeichnete eine gesteigerte Nachfrage, im Jahr 2020 wurde eine dreistellige Anzahl deutschsprachiger Hörbücher via WAY von Verlagen produziert.