Weiterer Fahrermangel für 2023 prognostiziert

Bereits in den vergangenen Jahren stellte der Fahrermangel die Logistikbranche vor große Hürden, aktuell bekommt das Thema neue Brisanz: Laut einer Studie, die unter Mitwirkung des Handelsverbands HDE und Vertretern der Logistikbranche entstanden ist, werden 2023 nochmals rund 20.000 mehr Fahrer in Deutschland fehlen als 2022. Das sind dann insgesamt rund 70.000 unbesetzte Lenker in Lkw-Cockpits (Details s. Kasten).