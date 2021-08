Mit Geschmeide zum Biotop für Buchliebhaberinnen

Marthe Orth und Nina Jades haben eine neue Buchhandlung gegründet. Buchnahe, spezielle Nonbooks gehören in ihr ausgewähltes Sortiment.

Die Pandemie bringt so einige Kuriositäten mit sich: Bei der Buchhandlung Blattgold in Hamburg werden da auch schon mal Socken durch die gerade erst geöffnete Tür verkauft. Das oftmals unliebsame Geschenk ist hier durch Sprüche wie „Go away I’m reading“, die auf den Sohlen erscheinen, wenn man die Füße hochlegt, genau das Richtige für Bibliophile. Und die sprechen Marthe Orth und Nina Jades mit ihrem kleinen ausgesuchten Sortiment in der Hamburger Innenstadt in der Wexstraße 28 an.

Nur 600 Titel haben die beiden Buchhändlerinnen auf ihren 35 qm vorrätig, viele können daher frontal gezeigt werden. Etwas mehr als die Hälfte davon sind Romane, der Rest setzt sich aus Kinder- und Sachbüchern zusammen. Hinzu kommen eben jene buchnahen Nonbooks wie die Socken, aber auch Emaille-Pins oder Jane-Austen-Tarotkarten. Präsentiert werden sie auf einem runden Tisch und im Schaufenster. Außergewöhnliche Postkarten runden das Angebot ab. Auf diesen lässt sich beispielsweise sticken und mit einem Faden auf einer Weltkarte Hauptstädte verbinden.