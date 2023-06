Thalia verlängert »Harry-Potter«-Shop in Hamburg

Buchhandel, Handel

Thalias Pop-Up-Store The Wizarding World Shop by Thalia in der Hamburger Wandelhalle sollte ursprünglich bis Ende Juli 2023 in Hamburg gastieren. Nun bleibt er für weitere 6 Monate geöffnet.

Mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher haben nach Angaben des deutschen Buchhandelsmarktführers seit der Eröffnung im August 2022 bis Mai 2023 die Ladenfläche besucht.

Das Shop-Konzept sei in seiner Art auf dem europäischen Festland einzigartig. Die Gestaltung wurde an die fiktive Schule Hogwarts aus dem „Harry-Potter“-Kosmos angelehnt und ist unter anderem mit einer Kamin-Sitzecke sowie lebensgroßen Character-Figuren aus „Harry Potter“ ausgestattet. Erhältlich sind hier Produkte rund um den Zauberlehrling Potter und auch Tickets für die Show „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Für das diesjährige 25. Jubiläumsjahr von „Harry Potter“ in Deutschland seien viele Sonderaktionen im Shop und Designerweiterungen mit neuen Figuren geplant.

Der Shop ist für die Excellence Awards von Licensing International in der Kategorie „Best Retailer – Entertainment, Character“ nominiert. Die Gewinner werden am 12. Juni in Las Vegas bekannt gegeben.