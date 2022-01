Manuel Schär wird Leiter Verlagsentwicklung bei Scheidegger & Spiess / Park Books

Manuel Schär, bis Frühjahr 2021 Verlagsleiter des Berner hep Verlags, stößt neu zum Leitungsteam der Verlage Scheidegger & Spiess und Park Books in Zürich. Er übernimmt dort die Funktion Leiter Verlagsentwicklung und soll die Zukunft des größten Schweizer Kunstverlags mitprägen. Schär sei ein ausgewiesener Kenner des digitalen und hybriden Buchgeschäfts und solle dabei helfen, die zwei international agierenden Verlage weiterzuentwickeln, heißt es in einer Verlagsmitteilung.

Verlagsleiter Thomas Kramer schreibt: „Unsere beiden Verlage haben die Herausforderungen der Covid-Krise insgesamt gut gemeistert. Park Books konnte seinen Verkaufsumsatz 2021 gegenüber dem Vorjahr gar um 42% steigern. Nun gilt es, die nächsten Entwicklungsschritte anzugehen. Dies u. a. durch die Einführung verbesserter digitalisierter Arbeitsprozesse, aber auch durch eine Erneuerung der Marketingkanäle. Die digitale Zukunftsfähigkeit ist gerade für Verlage wie unsere zwei, die fast die Hälfte des Umsatzes in der nicht-deutschsprachigen Welt erwirtschaften, zentral. Zudem wandeln sich auch im Kunst- und Architekturbereich die Geschäftsmodelle, und wir wollen aktiv neue Wege evaluieren, wie unsere hochwertigen und schön aufbereiteten Inhalte auch künftig ihre Zielgruppen erreichen werden.“

Manuel Schär, der seine neue Stelle am 1. März 2022 antritt, meint: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung in diesem für mich neuen, international ausgerichteten Umfeld. Die Ausgangslage ist vielversprechend, ich bin gespannt darauf, was wir in den kommenden Jahren gemeinsam erreichen werden.“