Ingo Froböse gibt Tipps für den Stoffwechsel

Bücher und Autoren

Pünktlich zum Jahresstart bringen die Verlage neue Titel rund um die Themen Ernährung und Gesundheit an den Start. Ullstein ist mit seinem neuen Titel dann auch direkt ein Bestseller gelungen: „Der Stoffwechsel-Kompass“ von Ingo Froböse landet in dieser Woche auf Platz 7 der SPIEGEL-Bestellerliste Paperback Sachbuch. In dem mit „Was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält“ untertitelten Sachbuch erklärt Froböse, wie der menschliche Stoffwechsel funktioniert und wie er sich kontrollieren lässt.

Dass Ullstein den Titel pünktlich zum Januarbeginn in einer 5-stelligen Auflage an den Markt gebracht hat, ist kein Zufall: „Der Stoffwechsel ist ein klassisches Thema zum Neujahrsbeginn, passend zu den guten Vorsätzen“, heißt es seitens des Verlages. Die klassischen Neujahrsvorsätze wie Abnehmen und gesünder leben hat sich Ullstein auch bei der Bewerbung des Titels zum Vorteil gemacht und in Social-Media-Beiträgen auf den aktuellen Titel aufmerksam gemacht.

Das Thema Stoffwechsel gehört zu Ingo Froböses Spezialgebieten. Er lehrt an der Sporthochschule Köln mit einem Schwerpunkt auf Gesundheit durch Sport und hat bereits zahlreiche Bücher, allen voran Ratgeber, rund um Ernährung, Abnehmen und Sport geschrieben. Dabei hat Froböse schon mit diversen Ratgeber-Verlagen zusammengearbeitet, so zum Beispiel mit Gräfe und Unzer, Südwest und dem ZS Verlag. „Der Stoffwechsel-Kompass“ ist seine erste Zusammenarbeit mit Ullstein und auch der erste Titel, der sich auf der Sachbuch-Bestsellerliste platzieren kann.

