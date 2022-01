Das waren die umsatzstärksten Titel im Dezember

Anders als im Vorjahr hat es diesmal ein richtiges Weihnachtsgeschäft mit geöffneten Läden und (distanzierten) Käuferschlangen gegeben. Die SPIEGEL-Bestsellerlisten geben Woche für Woche Auskunft, welche Bücher am häufigsten gekauft wurden. Mit Blick auf die Umsatzentwicklung und andere betriebswirtschaftliche Kennzahlen, ist auch ein Blick auf die umsatzstärkten Titel wichtig, Wo ist Musik drin? So könnte manm mit Blick auf die hochpreisigen Titel, wie Paul McCartneys „Lyrics“ (78 Euro, war im November einer der umsatzstärkstenm Titel) oder „Renegades“ (42 Euro) von Bruce Springsteen und seinem Fan zuletzt welche Der Buchhandel muss mit Blick auf unsichere Rahmenbedingungen weiter auf Sicht fahren – mit einem Schuss Optimismus, weil ein halbwegs normales Weihnachtsgeschäft wieder möglich war und sich das Buchgeschäft alles in allem auch im Krisenjahr 2021 als recht stabil erwiesen hat.

Eine gewisse Resilienz ist auch beim Lesen der buchreport-Umsatztrends auf diesen Seiten gefragt: Es ist kompliziert und der Vergleich mit einem ebenfalls besonderen Vorjahr nicht immer erhellend, weshalb zusätzlich auch das Vorkrisenjahr 2019 als Referenz hinzugezogen wird. Dieser Vergleich zeigt vor allem die kritische Situation des stationären Handels. Die Dezember- und Jahreszahlen für den Gesamtmarkt im Überblick (Links zu br+-Seiten):

Die umsatzstärksten Bücher: Die Liste der umsatzstärksten Titel im Dezember führen 3 Titel aus dem Spannungsfach an. Der Vorjahres-Marktführer Barack Obama ist erneut mit einem 42-Euro-Titel vertreten, diesmal mit etwas leichterem Stoff: „Renegades“ zusammen mit Bruce Springsteen.